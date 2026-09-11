Investigan a Flávio Bolsonaro por recibir fondos de banquero desacreditado

El candidato presidencial brasileño, el senador Flávio Bolsonaro, está bajo investigación del Supremo Tribunal Federal por haber recibido millones de dólares de un banquero desacreditado para financiar una película sobre su padre, el expresidente Jair Bolsonaro.

El máximo tribunal de Brasil desclasificó varios documentos a última hora del jueves en los que se muestra que el senador Bolsonaro, principal rival de Lula, está siendo investigado por recibir 61 millones de reales (12 millones de dólares) de un banquero situado en el centro de un escándalo de corrupción para producir una película titulada “The Dark Horse” (“El caballo negro”).

La investigación amenaza con socavar la postulación del senador Bolsonaro a la presidencia. La primera vuelta de las elecciones está prevista para el 4 de octubre y el senador está enfrascado en una reñida contienda con el presidente Luíz Inácio Lula da Silva.

Las acusaciones se hicieron públicas por primera vez en mayo. El senador Bolsonaro ha negado cualquier irregularidad. Afirmó el viernes, durante un acto de campaña en Manaus, que buscaba inversión privada para una película.

El banquero, Daniel Vorcaro, es el exdirector ejecutivo del clausurado Banco Master. Vorcaro, que fue detenido en marzo, está acusado de defraudar por cientos de millones de dólares a muchos de los 800.000 clientes de Banco Master, entre ellos, varios fondos de pensiones de gobiernos estatales, al convencerlos de realizar inversiones cuestionables. El escándalo ha salpicado a varios altos funcionarios en Brasil.

El juez del Tribunal Supremo André Mendonca abrió una investigación contra el senador Bolsonaro en julio a petición de la Policía Federal de Brasil, según los documentos. En las últimas semanas, aliados de Lula han acusado a Mendonca, designado por Jair Bolsonaro para el tribunal, de proteger al senador Bolsonaro de las investigaciones.

Mendonca desclasificó los documentos a petición del presidente del tribunal, Luiz Edson Fachin, quien buscó aliviar una crisis política dentro de la corte y aportar transparencia a la amplia investigación sobre Banco Master.

La Policía Federal de Brasil estima el fraude total del banco en unos 12.000 millones de reales (2.300 millones de dólares).

El Banco Central de Brasil cerró en noviembre Banco Master, cuyos activos superaban los 16.000 millones de dólares.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.