Impresionantes fotos de animales y naturaleza captadas por fotoperiodistas de la AP en 2025

Las imágenes de naturaleza más impactantes tomadas por fotógrafos de Associated Press en 2025 muestran una existencia tan frágil como la de una cría de tortuga albina entre sus semejantes o las alas translúcidas de una cigarra.

Más allá de los titulares y del impacto, a veces peligroso, de los humanos en su mundo, los animales y otras criaturas persisten.

Un oso polar se pasea por las inmediaciones de una estación de investigación abandonada en una isla frente a Rusia, rodeado de hierba en lugar de nieve.

Un mapache come maní en un paseo marítimo en la Ciudad de Panamá.

Las ovejas recorren una antigua ruta de pastoreo por las calles del centro de Madrid.

Las imágenes muestran un mundo sin humanos y sin fronteras, un mundo de extraordinaria belleza en lo cotidiano.

Un colibrí se alista para extraer el néctar de una flor.

Una mariquita salpicada de polen explora un diente de león.

Una ballena jorobada emerge del mar.

Pero todo tiene un final. Un insecto queda atrapado en una reluciente planta carnívora. Buitres sobrevuelan un cadáver (no visible) en India. Dos águilas se enfrentan mientras cazan.

Y entonces, cuando un pajarito asoma entre las plumas de sus padres, el ciclo de la vida vuelve a comenzar de nuevo.

___

La fotogalería fue editada por Courtney Dittmar y Anne-Marie Belgrave.