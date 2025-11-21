Haití se clasifica para el Mundial y otras fotos de la semana en América Latina y el Caribe

Los problemas de Haití desaparecieron temporalmente mientras el país celebraba su clasificación para la Copa del Mundo de la FIFA luego de derrotar a Nicaragua.

La postura de Brasil en la cumbre del clima de Naciones Unidas en Belém ha alimentado la esperanza de que se adopten medidas significativas en la lucha contra el cambio climático.

La activista española Amparo Carvajal posó en la azotea de la Asamblea Permanente para los Derechos Humanos de Bolivia, tras recuperar el control de la organización y sus oficinas de un grupo de izquierdas que las ocupó durante dos años.

El festival de música Corona Capital, un escaparate para los artistas que se abren paso en los mercados latinoamericanos, atrajo a miles de personas en su 15ta edición en la Ciudad de México.

Esta fotogalería destaca algunas de las mejores imágenes noticiosas tomadas por los fotógrafos de The Associated Press en Latinoamérica y el Caribe publicadas entre el 14 y el 20 de noviembre de 2025.

Las imágenes fueron seleccionadas por la editora de fotografía de The Associated Press Anita Baca.

