Gremio de prensa y Amnistía Internacional acuden a CIDH por amenaza de Milei de “quemar" periodistas

Un sindicato de prensa de Argentina, Amnistía Internacional y otras organizaciones reclamaron la intervención de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) luego de que el presidente Javier Milei amenazara con “quemar en la hoguera” a un grupo de periodistas que investigaron su supuesta responsabilidad en una estafa con criptomonedas.

“Estas recientes expresiones del presidente Milei no son hechos aislados”, advirtieron los denunciantes en una nota, dirigida a la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la CIDH, a la que tuvo acceso The Associated Press el miércoles.

“Se suman a un patrón sostenido de estigmatización contra la prensa desde la más alta investidura del Estado, y en este caso, apuntan directamente contra quienes investigan un asunto de evidente interés público que involucra al propio presidente”, añadió la nota.

El 23 de octubre, día en que la justicia argentina cerró una investigación contra Milei por la supuesta estafa con criptomonedas que fomentó a través de sus redes sociales a principios de 2025, el mandatario declaró durante un evento público que “a los periodistas ensobrados, corruptos, mercenarios de la mentira y fabricantes seriales de operaciones… que utilizaron este tema que me expliquen quién se hace cargo ahora de toda la basura que difundieron”.

Tras identificar a cinco periodistas que siguieron el caso, Milei advirtió que “los vamos a combatir con mayor audacia (...) acá a los buenos les tiene que ir bien; los que se tienen que quemar en la hoguera son los hijos de p...".

Amnistía Internacional, la Federación Argentina de Trabajadores de Prensa (FATPREN), el Foro de Periodismo Argentino (FOPEA) y el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) señalaron en la nota ante CIDH que las declaraciones de Milei “configuran un mensaje disuasorio, ya que promueve la autocensura, desalienta la investigación de asuntos de interés público y debilita el control ciudadano”.

Milei no se disculpó por sus dichos. Su portavoz Adrián Ravier declaró al ser consultado sobre el asunto que las declaraciones fueron “una metáfora” y resaltó que “nunca este presidente ni este gobierno han tomado ningún tipo de acción contra el que piensa diferente”.

En su reclamo ante la CIDH, Amnistía y el resto de las organizaciones alertaron sobre “un contexto de deterioro sostenido de las condiciones para ejercer el periodismo” en Argentina.

Según el monitoreo de Libertad de Expresión de FOPEA, en 2025 se registraron 278 casos de ataques contra periodistas, un 55% más que en 2024 y la cifra más alta desde el inicio del registro en 2008. Milei —quien asumió la presidencia a fines de 2023—fue identificado como autor de 119 de esos hechos.

Los denunciantes pidieron a la CIDH que inste a las autoridades argentinas a cesar “las expresiones de odio hacia la prensa” y que una delegación del organismo visite el país sudamericano para interiorizarse sobre la situación de los periodistas.