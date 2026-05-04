Gobierno de Ecuador dispone reducir los aranceles a productos colombianos desde 100% a 75%

El gobierno del presidente ecuatoriano Daniel Noboa dispuso el lunes una reducción de los aranceles desde el 100% hasta un 75% para todos los productos colombianos y aseguró que está abierto a mecanismos de cooperación bilateral en la frontera, en medio de una guerra arancelaria y de un cruce de acusaciones entre los mandatarios de ambos países.

Esta decisión "ratifica la apertura del gobierno de avanzar hacia mecanismos de cooperación bilateral en materia de seguridad”, indicó el gobierno en un comunicado. Añadió que con ello se promueve “una mayor articulación entre ambos países y fortaleciendo el desarrollo de la zona fronteriza”. La disposición entrará en vigencia desde el 1 de junio.

The Associated Press pidió a la Cancillería y a la Presidencia más detalles de los motivos para esta decisión, pero no obtuvo una respuesta de inmediato.

Desde hace cuatro días Ecuador elevó al 100% el arancel a los productos colombianos en medio de una guerra comercial binacional desde inicios de año, cuando el gobierno de Noboa impuso aranceles del 30% que luego subió al 50% a las importaciones colombianas.

Las autoridades de Ecuador acusan a sus pares de Colombia de no custodiar la zona limítrofe, de provocar una balanza comercial negativa en cerca de 1.000 millones y de vender a precio excesivo la energía eléctrica. En respuesta, Colombia impuso tasas escalonadas, hasta de un 75%, a los bienes ecuatorianos.

Pero la tensión rebasó el ámbito comercial y se acrecentó en el plano político con roces entre Noboa y su homólogo Gustavo Petro, lo que causó además el llamado a consultas de los respectivos embajadores.

Noboa, un conservador millonario, y Petro — primer presidente de izquierda en Colombia — han lanzado mutuas acusaciones.

El jefe de estado ecuatoriano señaló a Petro, sin exponer pruebas, de tener presuntos nexos con grupos políticos relacionados al líder narcotraficante alias “Fito”, extraditado a Estados Unidos, lo cual fue negado por el gobernante colombiano que acusó a Ecuador de estar pasando al fascismo por supuestos casos de tortura.

La tensión en la relación bilateral también se agudizó luego de que Petro ha insistido en llamar “preso político” al exvicepresidente ecuatoriano Jorge Glas, quien cumple prisión por casos de corrupción y al que concedió nacionalidad colombiana. Noboa rechazó el calificativo que, dijo, atenta contra la soberanía del país.