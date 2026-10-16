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Fuertes lluvias provocan aludes en Chile y otras fotos destacadas de América Latina y el Caribe

Intensas lluvias azotaron la capital de Chile, arrastrando automóviles e inundando viviendas; un terremoto de magnitud 7,7 sacudió Panamá, y los cubanos recurrieron a farmacias comunitarias gratuitas ante la escasez de medicamentos. Esta galería fue seleccionada por el fotoperiodista Esteban Félix.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

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