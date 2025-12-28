Fotos: Venezolanos celebran el Día de los Santos Inocentes

Cientos de personas en el norte de Venezuela salieron a las calles para los tradicionales Bandos y Parrandas de los Santos Inocentes de Caucagua, una celebración arraigada en las comunidades afrodescendientes de los huertos de cacao.

La festividad, que se celebra el 28 de diciembre junto con la fiesta católica de los Santos Inocentes, se remonta más de 200 años, cuando a las personas esclavizadas se les daba el día libre y lo convertían en un momento de sátira y resistencia. Hoy día, los participantes preservan ese espíritu rebelde al usar disfraces inspirados en los dueños de plantaciones y al emplear el humor, las adivinanzas y las parodias para burlarse de la autoridad.

___

Esta galería fue curada por los editores de fotografía de AP.

___

Fotografía de AP: https://apnews.com/photography

Instagram: https://www.instagram.com/apnews

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.