Fotos muestran los estragos de lluvias torrenciales en México
El número de muertos por recientes lluvias torrenciales en México superaba el medio centenar, mientras las secuelas de las inundaciones y deslizamientos de tierra se extendían por diversas partes del país. La presidenta Claudia Sheinbaum convocó a los gobernadores de los estados más afectados para dirigir un plan de respuesta de emergencia el domingo y visitó Poza Rica, en el estado de Veracruz.
