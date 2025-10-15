Fotos muestran los estragos de lluvias torrenciales en México

El número de muertos por recientes lluvias torrenciales en México superaba el medio centenar, mientras las secuelas de las inundaciones y deslizamientos de tierra se extendían por diversas partes del país. La presidenta Claudia Sheinbaum convocó a los gobernadores de los estados más afectados para dirigir un plan de respuesta de emergencia el domingo y visitó Poza Rica, en el estado de Veracruz.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.