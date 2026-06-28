Fotos muestran labores de rescate en Venezuela tras devastación causada por terremoto

Las labores de búsqueda y rescate se llevaron a cabo en toda Venezuela mientras comenzaba a llegar ayuda humanitaria tras dos potentes terremotos que causaron la muerte de al menos 920 personas, dejaron miles de heridos y a muchas más desaparecidas.

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Esta es una galería de fotos seleccionada por editores de fotografía de AP.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.