Fotos de presos liberados que se reúnen con sus familias afuera de una prisión cubana

Las familias abrazaron a sus familiares recién liberados afuera de prisiones cubanas el viernes, un día después de que el gobierno anunciara que liberaría a 2.010 reclusos en lo que calificó de “gestos humanitarios” antes de la Semana Santa.

Esta es una galería de fotos seleccionada por editores de fotografía de la AP.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de la AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.