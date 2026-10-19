Florida presenta más cargos contra Raúl Castro por derribo de avionetas de Hermanos al Rescate

El expresidente cubano Raúl Castro enfrenta más cargos en Florida relacionados con el derribo en 1996 de avionetas pilotadas por exiliados cubanos, después de que el gobierno de Estados Unidos acusara formalmente al exmandatario este año.

El fiscal general de Florida, James Uthmeier, acusó a Castro, de 95 años, el lunes de dirigir a espías para infiltrarse en el grupo de exiliados Hermanos al Rescate y de ordenar el ataque contra sus aeronaves. El cargo estatal de conspiración para cometer asesinato en primer grado se basa en gran medida en una acusación federal anunciada en mayo que incluía cargos de asesinato y destrucción de una aeronave.

Sigue sin estar claro si Castro alguna vez pisará una sala de audiencias en Estados Unidos. Uthmeier señaló que la orden de arresto restringirá la capacidad de Castro de salir de la nación insular y le impedirá viajar a cualquier lugar que tenga un acuerdo de extradición con Estados Unidos.

“No soy ignorante del hecho de que Raúl Castro es un hombre mayor que probablemente no está buscando marchar por su cuenta hacia Miami", declaró Uthmeier. "Creo que otros lo llevarán ante la justicia antes de que lo haga un tribunal, pero lo importante es que estamos listos para procesar el caso”.

Según la denuncia estatal, Castro era ministro de las Fuerzas Armadas Revolucionarias y primer vicepresidente de Cuba cuando dio la autorización final para derribar las avionetas. Agentes de la Dirección de Inteligencia de Cuba que operaban como parte de la Red Avispa en el área de Miami y los Cayos de Florida se infiltraron en Hermanos al Rescate e informaron sobre planes de vuelo, indicó el investigador.

Tres avionetas Cessna desarmadas despegaron del Aeropuerto Opa-Locka, en el condado de Miami-Dade, el 24 de febrero de 1996. Muy fuera de las aguas territoriales de Cuba, MiG cubanos dispararon misiles y derribaron a dos de las aeronaves, matando a los cuatro ocupantes, según la denuncia. Ambas aeronaves se alejaban de Cuba y no recibieron ninguna advertencia pese a haber tenido contacto con el control de tráfico aéreo de La Habana, dijeron funcionarios de Estados Unidos.

El presidente cubano Miguel Díaz-Canel calificó la acusación federal a principios de este año como una maniobra política que buscaba justificar una agresión militar contra Cuba. Acusó a Estados Unidos de mentir y manipular los hechos en torno al derribo.

El fiscal federal para el Distrito Sur de Florida, Jason Reding Quiñones, declaró en una conferencia de prensa: “Nuestra histórica acusación federal sentó las bases, y James y su equipo ahora han dado el importante paso de presentar cargos conforme a la ley de Florida”.

Castro asumió la presidencia en 2006 cuando se enfermó su hermano mayor Fidel Castro, antes de entregar el poder en 2018 a Díaz-Canel.

Aunque se retiró en 2021 como jefe del Partido Comunista de Cuba, se cree ampliamente que ejerce poder tras bambalinas, algo subrayado por la prominencia de su nieto, Raúl Guillermo Rodríguez Castro.

Mientras tanto, el presidente estadounidense Donald Trump ha estado amenazando con una acción militar en Cuba desde que sus fuerzas capturaron al expresidente venezolano Nicolás Maduro, el patrocinador de larga data del gobierno cubano.

Después de derrocar al líder venezolano a principios de este año, la Casa Blanca ordenó un bloqueo que estranguló los envíos de combustible a Cuba, lo que provocó apagones severos, escasez de alimentos y un colapso económico en toda la isla.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.