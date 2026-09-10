Expresidente ecuatoriano Abdalá Bucaram e hijo son condenados a prisión por delincuencia organizada

Tres décadas después de haber gobernado Ecuador, el expresidente Abdalá Bucaram fue sentenciado el miércoles en la noche a 9 años y 4 meses de prisión por un tribunal penal, en un caso de corrupción por la venta ilegal de insumos médicos durante la pandemia de COVID-19.

Bucaram, de 74 años, escuchó el fallo vía telemática desde la camilla de una clínica, días después de haber notificado que fue intervenido del corazón, aunque en una foto difundida por su familia en la red social X aparecía despierto y con sus lentes sobre la frente. El tribunal le había ordenado a la policía resguardar la clínica para garantizar su comparecencia a la lectura del fallo, que había sido suspendida al menos en seis ocasiones.

El dictamen señaló que el exmandatario y su hijo Jacobo Bucaram —quien recibió igual sentencia— eran cooperadores del delito de delincuencia organizada. Bucaram deberá cumplir arresto domiciliario debido a su edad.

Otras dos personas también recibieron sentencias. Leandro Berrones, ex agente de tránsito, fue condenado a 13 años y 4 meses de prisión como autor directo del delito, y el israelí Sheinman Oren a dos años y 8 meses, con lo que se acerca a su fin un juicio que se prolongó seis años. La medida podrá ser apelada.

Un tercer extranjero involucrado, el también israelí Shy Dahan, fue asesinado seis años atrás en una peligrosa cárcel de la costa ecuatoriana.

Según el fallo, en 2020 los sentenciados integraron una red delictiva que se benefició de la venta ilegal de 21.000 pruebas de detección del virus de COVID-19 y otros insumos, tales como medicamentos o mascarillas, que escaseaban durante la emergencia sanitaria.

Durante un allanamiento en el marco de la investigación por la compra con sobreprecio de insumos médicos para hospitales públicos, dichos artículos fueron encontrados en el domicilio del expresidente. En un ejemplo del alza artificial en los precios, había fundas para cadáveres a un costo de 150 dólares, cuando en el mercado se cotizaban a 15 dólares.

En la residencia de Bucaram también se hallaron una pistola y balas sin permiso para portarla, así como bienes patrimoniales. Por lo anterior se le dictó arresto domiciliario preventivo, pero fue sobreseído.

La ley penal ecuatoriana sanciona el delito de delincuencia organizada con 10 años de prisión, y puede ser mayor en caso de que haya agravantes.

Previo a la audiencia, Bucaram escribió un extenso mensaje en X, en el que dijo estar “en peligro de muerte”, y adelantó que acudirá ante organismos internacionales para “denunciar este nuevo atropello”.

“Somos inocentes”, escribió.

Bucaram es el cuarto expresidente de Ecuador en ser condenado por corrupción, luego de Jamil Mahuad, Rafael Correa y Lenín Moreno. Este último fue sentenciado recientemente a cinco años de prisión por cohecho.

Un presidente polémico

Bucaram gobernó Ecuador entre 1996 y 1997. Su período se acortó a escasos seis meses tras ser destituido por el Congreso en medio de innumerables escándalos que salpicaban su administración. Los legisladores alegaron “incapacidad mental”, lo cual nunca fue avalado por un diagnóstico profesional.

Fue un mandatario atípico. Bailaba y cantaba en la tarima, usaba un lenguaje popular y mostraba algunas excentricidades, tales como cantar dando alaridos, comer con las manos o chuparse los dedos en público. Todo eso le generó cuestionamientos.

Tras ser destituido fue acusado de malversación de fondos y sobreprecio en programas gubernamentales, y estuvo exiliado en Panamá durante dos décadas. Los juicios en su contra prescribieron y retornó a Ecuador en 2017.

Ha sufrido varios quebrantos de salud, incluidos un infarto y problemas respiratorios.