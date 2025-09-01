Stay up to date with notifications from The Independent

ENSAYO FOTOGRÁFICO: Rastreando los cruces olvidados y rutas coloniales previas al Canal de Panamá

Matas Delacroix
Lunes, 01 de septiembre de 2025 17:31 EDT

Durante siglos, Panamá sirvió como puente natural para el comercio global. Caravanas de mulas transportaban tesoros por senderos empedrados, barcos fluviales transportaban oro y plata por el río Chagres hasta puertos caribeños como Portobelo, custodiados por los cañones del Fuerte San Lorenzo, y más tarde, el primer ferrocarril transcontinental del mundo transportaba pasajeros y carga de océano a océano.

Este viaje fotográfico repasa las rutas comerciales que sirvieron al mundo a través del istmo panameño mucho antes de que se abriera la primera esclusa del Canal de Panamá.

Estos cruces convirtieron a Panamá en uno de los corredores más estratégicos del mundo mucho antes de que los ingenieros excavaran el canal interoceánico. Hoy, aún quedan vestigios de aquellas rutas olvidadas: adoquines cubiertos de musgo ocultos en la selva, las ruinas coloniales de Panamá Viejo, saqueadas por el pirata Henry Morgan y posteriormente refundadas; las murallas del fuerte derrumbándose sobre el mar, y el Chagres aún serpenteando como testigo silencioso de siglos de travesía.

