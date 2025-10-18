Embajada de EEUU advierte a estadounidenses en Trinidad y Tobago ante tensiones con Venezuela

La Embajada de Estados Unidos en Trinidad y Tobago advirtió el sábado a los estadounidenses que se mantuvieran alejados de las instalaciones gubernamentales estadounidenses en la nación de las dos islas.

La inusual advertencia fue emitida en un momento en que crecen las tensiones entre Estados Unidos y Venezuela debido a los ataques mortales estadounidenses en aguas del Caribe dirigidos a presuntos narcotraficantes.

Venezuela se encuentra a corta distancia de Trinidad, donde la gente de una comunidad está de luto por la desaparición de dos pescadores locales que se cree fueron asesinados en un ataque estadounidense el martes.

La alerta se basa en amenazas dirigidas a ciudadanos estadounidenses en la nación caribeña, y las autoridades de Estados Unidos señalan que "podría estar vinculada" a las tensiones en curso en la región, dijo el ministro de Seguridad Nacional de Trinidad y Tobago, Roger Alexander, a The Associated Press.

Las autoridades en Trinidad y Tobago han respondido a las amenazas implementando medidas de seguridad para manejar cualquier situación que pueda surgir, agregó Alexander.

Sin embargo, las autoridades locales se negaron a compartir detalles específicos sobre las amenazas reportadas.

Con seis ataques que han matado al menos a 28 personas desde principios de septiembre, la tensa situación en la región fue abordada por funcionarios estadounidenses en una reunión informativa con autoridades en Trinidad y Tobago, señaló Alexander.

Tras el ataque más reciente, el gobierno de Estados Unidos capturó a los sobrevivientes bajo custodia, después que el ejército atacara una embarcación sospechosa de transportar drogas en el Caribe, dijeron las autoridades el viernes.

El gobierno del presidente Donald Trump ha declarado que considera a los presuntos narcotraficantes como combatientes ilegales que deben ser enfrentados con fuerza militar.

