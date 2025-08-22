Elecciones en Bolivia, protesta en México y más fotos de la semana en América Latina

Los bolivianos votaron en unas elecciones generales. Residentes en una isla remota disputada por Colombia esperan que el gobierno peruano no se olvide de ellos.

Aficionados del Universidad de Chile y del Independiente de Argentina se enfrentan durante un partido de la Copa Sudamericana.

___

Esta fotogalería destaca algunas de las mejores imágenes noticiosas tomadas por los fotógrafos de The Associated Press en Latinoamérica y el Caribe publicadas entre el 15 y el 21 de agosto de 2025.

___

Las imágenes fueron seleccionadas por el fotógrafo de The Associated Press Matías Delacroix en la Ciudad de Panamá.

___

Los fotógrafos de AP están en Instagram en: https://www.instagram.com/apnews

AP Images en X: http://twitter.com/AP_Images

blog de AP Images: http://apimagesblog.com