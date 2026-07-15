El Salvador: finaliza etapa de alegatos en juicio contra 485 pandilleros por varios delitos

Luego de tres meses de audiencias concluyeron los alegatos de las partes en el juicio contra 485 cabecillas de la pandilla Mara Salvatrucha (MS-13) procesados por su presunta responsabilidad en 14.420 crímenes, informó el miércoles el Ministerio Público de El Salvador.

El Ministerio Público solicitó la pena máxima para todos los acusados y una reparación civil de nueve millones de dólares.

De acuerdo con la acusación fiscal, los pandilleros son señalados de 444 homicidios agravados, extorsión agravada, trata de personas, tráfico ilícito de drogas, tráfico de armas, rebelión y agrupaciones ilícitas, entre otros delitos, cometidos entre 2012 y 2022.

Además, sostiene que en su actividad criminal la MS-13 usó aproximadamente a 1.200 menores, explotó a 638 mujeres y llegó a conformar 32 grupos, dos de ellos con operaciones en el extranjero.

Durante las audiencias el Ministerio Público reprodujo audios de llamadas atribuidas a los principales líderes de la pandilla en las que presuntamente daban instrucciones para cometer homicidios y otros delitos, entre otras pruebas.

Los acusados participaron en el juicio de forma virtual frente a grandes pantallas desde uno de los pabellones del Centro de Confinamiento Contra el Terrorismo (CECOT), la megacárcel construida por el gobierno del presidente Nayib Bukele para recluir a los peligros pandilleros por que más de tres décadas aterrorizaron a los salvadoreños.

Este tipo de procesos colectivos fue posible luego de una reforma del Código Penal aprobada en julio de 2023 que estableció que los detenidos bajo el régimen de excepción, que suspende derechos fundamentales, sean agrupados según sus grupos o territorios.

Desde que entró en vigor el régimen de excepción en marzo de 2022 las autoridades dicen haber capturado más de 92.480 personas acusadas de pertenecer a las pandillas o tener vínculos con esos grupos criminales. Bukele ha dicho que 8.000 personas que eran inocentes han sido liberadas. Organizaciones de derechos humanos, en tanto, aseguran que han registrado más de 6.000 denuncias de violaciones a los derechos humanos y detenciones arbitrarias bajo ese régimen y documentado la muerte de al menos 547 personas que estaban bajo custodia del Estado.

Este es el segundo juicio masivo a integrantes de estos grupos. En noviembre del año pasado fueron condenados 45 miembros de la pandilla Barrio 18 por varios delitos, entre ellos extorsión y homicidio, y se impuso una condena de 397 años de prisión a uno de los cabecillas.

Entre los cabecillas de la MS-13 que están siendo procesados están Dionisio Arístides Umanzor Osorio, alias “El Sirra de Teclas; Borromeo Henríquez Solorzano, alias “Diablito de Hollywood”; Carlos Tiberio Ramírez Valladares, alias “Snayder”, y César Antonio López Larios, alias “Greñas”.