El paso del huracán Melissa y más fotos de la semana en América Latina

The Associated Press
Viernes, 31 de octubre de 2025 02:07 EDT

El potente huracán Melissa azotó esta semana Cuba, Haití y Jamaica. Decenas de cadáveres yacían tendidos en una calle tras una operación policial en una favela en Río de Janeiro.

La Ciudad de México albergó el Gran Premio de Fórmula Uno de México.

___

Esta fotogalería destaca algunas de las mejores imágenes noticiosas tomadas por los fotógrafos de The Associated Press en Latinoamérica y el Caribe publicadas entre el 24 y el 30 de octubre de 2025.

___

Relacionados

Las imágenes fueron seleccionadas por el fotoperiodista de The Associated Press Esteban Félix en Santiago, Chile.

___

Los fotógrafos de AP están en Instagram en: https://www.instagram.com/apnews

AP Images en X: http://twitter.com/AP_Images

blog de AP Images: http://apimagesblog.com

