El más reciente apagón en Cuba subraya su crisis económica y las tensiones con EEUU

Grandes partes de Cuba estaban sin electricidad el martes después de que el tercer apagón en cuatro meses subrayara la profundización de las crisis energética y económica de la isla y el aumento de las tensiones políticas con el presidente estadounidense Donald Trump.

La electricidad se restablecía lentamente en hospitales y para algunos de los 11 millones de habitantes de la isla, pero las autoridades advirtieron que su deteriorada red eléctrica podría fallar de nuevo.

La envejecida red de Cuba se ha deteriorado drásticamente en los últimos años, lo que ha provocado apagones diarios y un aumento de los cortes de gran magnitud.

El gobierno atribuye sus problemas a un bloqueo energético de Estados Unidos después de que Trump amenazó en enero con aranceles a cualquier país que venda o suministre petróleo a Cuba.

Después de que Cuba volvió a quedar sumida en la oscuridad, Trump afirmó el lunes que cree que tendrá el “honor de tomar Cuba”.

“Quiero decir, ya sea que la libere, que la tome. Creo que podría hacer con ella cualquier cosa que quiera”, manifestó. Trump ha descrito a Cuba como una “nación muy debilitada”.

El gobierno de Trump exige que La Habana libere a los presos políticos y avance hacia la liberalización política y económica a cambio de levantar las sanciones. Trump también ha planteado la posibilidad de una “toma amistosa de Cuba”.

Los envíos críticos de petróleo desde Venezuela se detuvieron después de que Estados Unidos asaltó el país sudamericano a principios de enero y arrestó a su entonces presidente, Nicolás Maduro.

Aunque Cuba produce el 40% de su petróleo y ha estado generando su propia electricidad, no ha sido suficiente para satisfacer la demanda, mientras su red eléctrica sigue desmoronándose.

El Ministerio de Energía y Minas de Cuba dijo en X que la isla había restablecido el sistema eléctrico en la ciudad occidental de Pinar del Rio y en la provincia sudoriental de Holguin, y que algunos “microsistemas” comenzaban a operar en varios territorios.

Los medios estatales informaron que para el lunes en la noche, se había restablecido la electricidad para el 5% de los residentes de la capital, La Habana, lo que representa a unos 42.000 clientes.

Los residentes de la ciudad están preocupados por la descomposición de los alimentos y simplemente tratan de arreglárselas en hogares sin luz.

“Hay un relajo con la luz que no puedo”, comentó Dalba Obiedo, de 48 años. “Mira, anoche me caí de una escalera de 27 escalones. Ahora tengo que operarme de la mandíbula. Me caí por culpa de no haber luz”.

El Ministerio de Energía y Minas reportó que se produjo una “desconexión completa” del sistema eléctrico del país, y señaló que no hubo fallas en las unidades que estaban operando cuando colapsó la red.

Lázaro Guerra, director de electricidad del ministerio, dijo a los medios estatales el lunes que las cuadrillas intentaban reiniciar varias plantas termoeléctricas, que son clave para restablecer el servicio.

Tomás David Velázquez Felipe, residente de La Habana, de 61 años, afirmó que los incesantes apagones le hacen pensar que los cubanos que puedan deberían simplemente hacer las maletas y abandonar la isla.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.