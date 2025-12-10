El cadencioso son cubano ingresa a la lista de Patrimonio de la UNESCO

El cadencioso son cubano, una mezcla sonora que recoge el legado europeo y africano de la isla, pasó a formar parte de la lista de Patrimonio Inmaterial de la Humanidad, informó el miércoles la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO).

“El son es una práctica tradicional de música y danza que combina el canto, los instrumentos, el ritmo y el movimiento”, expresó la organización multinacional en su presentación de este singular género.

“Incluye letras inspiradas en la vida cotidiana que se transmiten oralmente”, agregó al destacar el valor comunitario del género que los niños aprenden a tocar, cantar y bailar en sus hogares y toda clase de fiestas familiares.

En una declaración publicada en la red social Facebook, el estatal Instituto Cubano de la Música (ICM) se congratuló por la inclusión del son en la lista de la UNESCO.

“Recibimos con gran beneplácito esta declaratoria de la UNESCO, noticia que festejaremos a todo lo largo y ancho de la Isla y que entendemos como un merecido homenaje a la creatividad y la alegría de todo un pueblo”, expresó el largo posteo de la entidad.

Entre los expertos, la noticia también emocionó.

“Da mucho que meditar, que un país tan pequeño como el nuestro haya conseguido semejante condición al nivel de la canción francesa o del mismísimo jazz estadounidense: se trata del reconocimiento tácito de la universalidad de esos genes soneros que trae consigo cada uno de nosotros”, escribió en el blog La Jiribilla el reconocido crítico musical Guille Vilar.

Surgido en el oriente cubano, el género tomó relevancia particular en la década del 20 del siglo pasado, difundiéndose rápidamente a medida que los medios de comunicación —en especial la radio—- se hacían masivos y ganando cultores entre la cantera de músicos isleños.

Tuvo además que romper los iniciales prejuicios por su origen popular.

Figuras trascendentes como Ignacio Piñeiro y el Trío Matamoros, Benny Moré, Roberto Faz o Adalberto Álvarez se destacaron en su ejecución. Una mención especial cabe para Compay Segundo, Omara Portuondo y el proyecto Buena Vista Social Club, que en los años 90 protagonizaron un boom mundial del género rescatando los viejos sonidos casi perdidos.

Con el paso del tiempo derivó además en varias modalidades con influencia en todo el planeta desde el son montuno, el mambo, el cha-cha-chá o la salsa.