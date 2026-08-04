EEUU revoca visa del embajador de Brasil en medio de disputa con Lula

El gobierno de Estados Unidos revocó la visa del embajador de Brasil en represalia por la negativa de Brasil el mes pasado a conceder visas a dos diplomáticos estadounidenses que pretendían visitar el país sudamericano antes de las próximas elecciones, así como por la demora de Brasil en aprobar al nominado por el presidente Donald Trump para ser embajador en Brasil.

El Departamento de Estado estadounidense indicó que la decisión fue una respuesta recíproca a la medida de Brasil. Funcionarios señalaron que la medida se había aplazado varias veces para darle al presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva margen para dar marcha atrás, algo que no hizo. No obstante, los funcionarios manifestaron que la medida podría revertirse rápidamente si Brasil toma las acciones que Estados Unidos considera apropiadas y acepta al nominado de Trump para el cargo de embajador.

Lula se enfrentará al senador Flávio Bolsonaro en las elecciones del 4 de octubre. Estados Unidos tiene numerosos desacuerdos con Lula y sus políticas, y ha recibido al Bolsonaro más joven, que busca continuar la gestión conservadora de su padre, Jair. ___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.