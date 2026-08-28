EEUU alcanzó acuerdo con Venezuela tomar control de 65.000 millones de barriles de crudo, dice Trump

El presidente estadounidense Donald Trump afirmó el viernes que Estados Unidos ha suscrito un acuerdo con Venezuela para tomar el control de 65.000 millones de barriles de las reservas de petróleo del país sudamericano.

Trump anunció el acuerdo en una publicación en redes sociales y sostuvo que fue negociado por el secretario de Estado, Marco Rubio; el secretario de Defensa, Pete Hegseth, y la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez.

“Estados Unidos de América acaba de suscribir un acuerdo con el país de Venezuela, el mayor acuerdo petrolero en la historia del mundo”, escribió Trump.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.