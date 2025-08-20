Corte de apelaciones permite a Trump poner fin al TPS para para migrantes de Centroamérica y Nepal

Un tribunal federal de apelaciones concedió el miércoles la solicitud del gobierno de Estados Unidos de suspender la orden de una corte de menor instancia que mantenía vigentes las protecciones temporales para 60.000 migrantes originarios de Centroamérica y Nepal.

El Tribunal Federal de Apelaciones del 9º Circuito, en San Francisco, concedió la suspensión de emergencia en lo que se resuelve una apelación, mientras defensores de los derechos de los inmigrantes afirman que el gobierno del presidente Donald Trump actuó de manera ilegal al poner fin a las designaciones de Estatus de Protección Temporal (TPS por sus iniciales en inglés) para las personas procedentes de Honduras, Nicaragua y Nepal.

El titular del Departamento de Seguridad Nacional puede otorgar la designación de TPS para evitar que los migrantes sean deportados y se les permita trabajar de forma legal en Estados Unidos. La Casa Blanca ha tomado medidas agresivas para eliminar esta protección, haciendo que más personas sean elegibles para su expulsión. Es parte de un esfuerzo más amplio por parte del gobierno para llevar a cabo deportaciones a gran escala de personas que se encuentran en el país sin autorización legal.

