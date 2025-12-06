Compositora mexicana convierte sus conciertos en un viaje de renovación a través del fuego

La compositora mexicana María Leonora se prepara para sus conciertos como si se encaminara a una batalla.

Su maquillaje tiene un aire tribal. Su vestuario se organiza en capas que caerán conforme avance el show. Sobre el ombligo lleva un amuleto que espera le brinde protección.

“Me veo al espejo y me voy a la guerra de alguna manera”, dijo antes de una de sus presentaciones más recientes en Ciudad de México. “Me preparo para atravesar el fuego y que pase lo que pase”.

Sus conciertos de 2025 fueron concebidos como capítulos conectados por un hilo común. La mexicana llamó su serie “A través de todo el fuego” bajo la creencia de que tanto la música como las llamas poseen una poderosa capacidad de renovación.

“El fuego puede quemar y destruir”, dijo. “Pero cuando lo atraviesas es como si renacieras”.

La posibilidad de renacer a través del fuego permea sus conciertos. Su inspiración viene de los temazcales, baños de vapor prehispánicos que jugaron un rol fundamental en la vida social y religiosa de Mesoamérica.

“Tú te metes al temazcal y sufres si tienes que sufrir”, dijo. “Aunque tú no quieras, el calor te rompe”.

Los temazcales tenían una función ritual y un significado cosmológico para las culturas mesoamericanas, escribió el arqueólogo Agustín Ortiz en una publicación del Instituto Nacional de Antropología e Historia.

Construidos con materiales como barro, adobe y piedra, estos baños podían albergar a docenas de personas y generaban vapor al rociar agua sobre las rocas previamente calentadas.

“El temazcal representaba el interior de la Tierra y era un lugar de tránsito entre el mundo de los vivos y el inframundo”, escribió Ortiz. “Se le concebía como la entrada al más allá”.

La mayoría de ellos se localizaba cerca de los juegos de pelota, lo que reafirma su conexión con la dimensión ritual de esa actividad.

Los temazcales siguen en uso actualmente, pero sus restos prehispánicos han sido hallados en ciudades mayas como Chichen Itzá y Palenque, y en sitios del centro del país como Tlatelolco y Teotihuacán.

Un camino para renacer

María Leonora descubrió el poder sanador de la música cuando cumplió 16 años.

Se acercó al punk rock mientras pasaba por una adolescencia compleja y tras aprender a tocar la batería pisó por primera vez un escenario.

“Hubo muchísimas cosas que pude transformar por medio de tocar, por medio de estar en frente del público”, dijo. “Puedo decir que me salvó la vida”.

A partir de entonces empezó a hacer música con otros artistas y a experimentar con diversos géneros.

En “A través de todo el fuego” interpreta una amplia variedad de canciones para acompañar a sus audiencias en un tránsito que va de la oscuridad a la renovación.

“La música es una herramienta muy poderosa que te conecta con la Tierra, con la vida, con el universo, con otras personas”, dijo. “Puedes excavar para encontrar cosas de tí misme”.

Sus conciertos son inmersivos, lo que quiere decir que el sonido, la luz y los recursos visuales juegan un papel en el involucramiento del público.

“Queremos generar la sensación de que los espectadores están envueltos en la experiencia de cada una de las canciones”, dijo el productor Diego Cristian Saldaña. “En los afectos y sensaciones específicas que desde la música se detonan y estamos buscando”.

Esa intención se refleja en el modo en que el público describe su experiencia en los conciertos. En un video publicado recientemente por la Secretaría de Cultura de Ciudad de México, un joven que ha visto a María Leonora en tres ocasiones dijo que cada experiencia ha sido sumamente gratificante. Otra mujer mencionó que se sentía cansada antes del concierto pero al terminar se llenó de energía y ganas de seguir adelante en la vida.

“Todo el tiempo les estamos incitando a que participen”, dijo María Leonora. “A que se echen un clavado en un viaje interno”.

Ritual en escena

“A través de todo el fuego” arranca con su voz invitando a la audiencia a atravesar el “círculo de sal”, lo que quiere decir que dejen el mundo exterior atrás.

Con las luces tenues y sutiles, su primera canción habla de amor. El repertorio sigue con una ruptura y el dolor de la separación se refleja en el escenario.

Conforme el show evoluciona, María Leonora explora emociones más profundas —no necesariamente relacionadas con el amor de pareja— y poco a poco se deshace del maquillaje y algunas capas de ropa. Después llega el clímax.

“El personaje ya está agotado, en el piso y empieza a respirar”, dijo. “Y entonces empieza ese momento de atravesar el fuego, como si fuera un temazcal”.

Para hacer una catarsis junto a ella, los asistentes son invitados a aullar, gritar o realizar cualquier otro ritual que crean que necesitan. Una vez libres, cantan.

“Con la última canción nos vamos al primer rayito de sol”, dijo. “Es como cuando ya atravesaste el fuego. Nos vamos a la luminosidad”.

___

La cobertura religiosa de The Associated Press recibe apoyo a través de una colaboración con The Conversation US, con fondos del Lilly Endowment Inc. La AP es la única responsable de todo el contenido.