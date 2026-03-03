Comienza juicio a exmandos de la Armada argentina por el hundimiento de un submarino en 2017

Más de ocho años después de una de las mayores tragedias de la historia de la Armada argentina, cuatro exjefes de la fuerza comparecían el martes ante un tribunal para ser juzgados por su presunta responsabilidad en el hundimiento del submarino ARA San Juan que causó la muerte de sus 44 tripulantes.

El tribunal de Santa Cruz, en el sur de Argentina, lleva adelante el proceso en el que los acusados enfrentan los cargos de incumplimiento de los deberes de funcionario público, omisión de deberes del oficio y estrago culposo agravado, que contemplan penas de cárcel. Ningún antiguo funcionario político ha sido procesado por el hecho ocurrido en noviembre de 2017.

Los imputados son Claudio Villamide, exjefe comandante de la Fuerza de Submarinos; Héctor Alonso, extitular del Estado Mayor del Comando de la Fuerza de Submarinos; Luis Enrique López Mazzeo, exjefe del Comando de Adiestramiento, y Hugo Correa, exdirector operativo de Comunicaciones. Todos defienden su inocencia.

El submarino de fabricación alemana desapareció el 15 de noviembre en aguas del Atlántico sur con sus 44 tripulantes a bordo cuando navegaba desde Ushuaia, en el extremo austral de Argentina, hacia a su base en Mar del Plata, 400 kilómetros al sur de Buenos Aires, luego de participar de un ejercicio de adiestramiento.

El submarino informó el 15 de noviembre que había sufrido una avería a raíz de la entrada de agua a las baterías a través del snorkel, pero que el incidente había sido resuelto. Horas después se registró una explosión en la zona donde se había perdido contacto con la nave.

La investigación judicial determinó que el sumergible tenía deficiencias operativas antes de zarpar el 25 de octubre de 2017 desde Mar del Plata.

Según la presentación realizada el martes por la fiscalía ante el tribunal, desde la finalización de su reparación de media vida en el año 2015 “presentó numerosos desperfectos técnicos que fueron documentados por los distintos capitanes que se sucedieron a lo largo de los años”.

“Si bien muchos de ellos se fueron solucionando, los de mayor envergadura subsistían al momento de que el submarino emprendiese su última navegación. Durante el transcurso de 2017 el capitán Pedro Martín Fernández informó a su superior jerárquico, Claudio Javier Villamide, acerca de estas novedades”, indicó la acusación.

Entre los pedidos, estaba el "ingreso a dique seco” del sumergible para su revisión.

Según la reconstrucción de la justicia, el agua que ingresó a través de conductos de ventilación llegó hasta un tanque de batería ocasionando un cortocircuito seguido por un principio de incendio. Ocurrió entonces un descenso descontrolado del submarino que desencadenó su implosión debido a que su estructura no podía soportar la presión a más de 600 metros de profundidad.

La empresa estadounidense Ocean Infinity lo encontró un año después de su desaparición a 600 kilómetros al este del puerto de Comodoro Rivadavia.

Familiares de los fallecidos agrupados en la querella representada por Luis Tagliapietra, padre de uno de los tripulantes que pereció, sostienen que este juicio es insuficiente para hacer justicia.

"La jueza a cargo (de la investigación inicial) Martha Isabel Yañez no ha realizado las pericias necesarias ni ha investigado a los responsables políticos", dijeron en un comunicado difundido recientemente, en alusión a los expresidentes Mauricio Macri (2015-2019) y Alberto Fernández (2019-2023).