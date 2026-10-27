Chile bajo alerta tras fuertes lluvias que dejaron inundaciones, aluviones y hasta un tornado

Varias comunas de la capital de Chile amanecieron el martes bajo alerta roja debido a las fuertes lluvias que azotaron al país en la madrugada, que provocaron inundaciones, deslizamientos de tierra y hasta un tornado en la región central.

El Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) decretó la máxima alerta ante los intensos temporales, vientos y tormentas eléctricas que han golpeado Santiago, donde se registraron calles inundadas, cortes de tráfico, aluviones de lodo y evacuaciones.

“Seguimos enfrentando un clima extremo que no da tregua”, dijo en X el presidente chileno José Antonio Kast. “Tornados, desbordes y lluvias concentradas en poco tiempo... en medio de octubre, algo completamente anormal”.

En los últimos meses Chile, uno de los países más vulnerables al cambio climático a nivel global, ha enfrentado una emergencia climática que se vio potenciada por el llamado Súper El Niño, un fenómeno natural que produce el calentamientos de las aguas de los océanos y altera los patrones de lluvia en todo el mundo.

La Organización Meteorológica Mundial informó a mediados de mes que El Niño de este año alcanzará su punto máximo en diciembre y podría ser uno de los más intensos ya registrados. Los expertos han alertado que Chile será golpeado por lluvias y vientos mucho más intensos que los habituales entre noviembre y marzo, así como olas de calor en el verano.

En su mensaje, Kast destacó que las instituciones a cargo están “desplegadas para enfrentar estas emergencias ”, mientras las autoridades locales informaron que siguen monitoreando y coordinando las acciones de respuesta en el terreno de las zonas más afectadas.

Según el balance más reciente entregado por Senapred, al menos una veintena de viviendas de la capital sufrieron daños, en tanto que nueve personas fueron evacuadas y otras 59 se encontraban albergadas. Las clases fueron suspendidas en algunas partes de la región Metropolitana.

El organismo comenzó a contabilizar los estragos dejados por las tormentas en otras zonas del centro del país, entre ellas en la comuna de Requínoa, a unos 100 kilómetros de la capital, donde el paso de un tornado el lunes dejó a una persona mayor herida y más de 130 viviendas dañadas debido a las ráfagas de viento por encima de los 200 kilómetros por hora.

“Literalmente estaba viendo el cielo a través de lo que debería ser mi techo y de repente se desplomó todo”, relató a The Associated Press Francisco Ulloa, uno de los afectados. "Lo único que veía era desastre por todos lados. Mi casa estaba hecha pedazos y la casa de mis papás también”.

Para los próximos días, la Dirección Meteorológica de Chile ha alertado sobre la posibilidad de nuevas tormentas eléctricas, nevadas y vientos moderados para buena parte del país.