Mujer dominicana es arrestada por cantar himno nacional en versión urbana en karaoke

Una mujer de 64 años fue arrestada en República Dominicana tras volverse viral en redes sociales por interpretar el himno nacional al ritmo de dembow durante una sesión de karaoke en un restaurante.

Según un informe policial del martes, Amarilis Brito Rodríguez fue acusada de faltar al respeto al himno nacional. La imputación surge de su interpretación en un género urbano en el restaurante "Mofongo & Variedades Eddy".

El video viral, difundido a principios de mes, muestra a Brito sujetando el micrófono, gesticulando para enfatizar las palabras y balanceándose al compás de la música, con algunos comensales acompañándola.

La policía informó que la mujer fue localizada días después en su residencia en San Víctor y detenida el pasado lunes.

Brito afirmó que escribió esa versión hace 22 años, y que en ese entonces no existía una ley que prohibiera este tipo de interpretación. ( Alamy/PA )

“Disculpa, disculpa”, les dijo a los reporteros con una sonrisa mientras era conducida con las manos esposadas hacia un edificio gubernamental.

Brito afirmó que escribió esa versión hace 22 años, y que en ese entonces no existía una ley que prohibiera este tipo de interpretación.

Pero la policía sostuvo que sus acciones fueron una violación al Artículo 37 de la Ley 210-19 sobre los símbolos nacionales en República Dominicana, que "define el ultraje contra nuestro Himno Nacional”.

En caso de que sea declarada culpable, podría pasar varios meses en prisión, además de pagar una multa.

Brito dijo que no sabía que había cometido un error.

“Yo me basé en las estrofas del himno para expresar mi espíritu libre”, les manifestó a los reporteros. “Yo cumplo con lo que la ley diga, pero no me arrepiento porque yo no siento que hice un daño”.

Cuando se le preguntó si se disculparía con el país, Brito sonrió.

“Perdón mi país, perdónenme de todas las formas que yo tenga que pedírselas”, expresó.

“Ahora”, añadió, mientras levantaba las manos esposadas, “es mucho más fácil pedir perdón que haber pedido permiso”.

Muchos usuarios de redes sociales la han criticado, asegurando que se debe respetar el himno nacional. Otros criticaron a la policía, señalando que deberían atender asuntos más urgentes, como los crímenes violentos y la corrupción.