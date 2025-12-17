Cámara de Diputados de Argentina inicia debate de primer presupuesto de la gestión de Milei

Con un oficialismo empoderado tras la victoria en las elecciones de medio término en octubre, el gobierno del presidente argentino Javier Milei busca la media sanción del proyecto de presupuesto de 2026 en la Cámara de Diputados, el primero en dos años de gestión ultraliberal, que prevé un crecimiento económico de 5% y una inflación de 10,1%.

La previsión de gastos e ingresos del Estado nacional para el próximo año empezó a debatirse el miércoles en la cámara baja, donde el partido oficialista La Libertad Avanza se convirtió en la primera minoría tras el triunfo electoral del 26 de octubre.

Con el voto de fuerzas aliadas que ya adelantaron su respaldo, se descuenta que la iniciativa será aprobado para luego tratarse en el Senado.

De aprobarse, será el primer presupuesto nacional de la gestión de Milei. En sus primeros dos años de gobierno, en los que su partido tenía poco peso legislativo, el mandatario gestionó con una prórroga del correspondiente a 2023, de la anterior gestión del peronista Alberto Fernández (2019-2023), lo que le permitió manejar partidas de forma discrecional.

El proyecto oficial contempla un superávit primario equivalente al 1,2% del PIB y un superávit financiero del 0,3% del PBI. Además, prevé una inflación de 10,1% —este año cerrará cerca con un alza de precios del 30%— y un crecimiento del PIB de 5%.

Proyecta un dólar a 1.423 pesos por unidad a diciembre de 2026 (actualmente cotiza a 1.480 por unidad); un incremento de 10,6% de las exportaciones y de 11% de las importaciones.

Uno de los puntos controvertidos de la iniciativa es la derogación de leyes que regulaban el financiamiento de áreas sensibles como educación y discapacidad.

El oficialismo eliminó del proyecto de presupuesto la Ley de Financiamiento Educativo, por la cual el Estado debe destinar como mínimo 6% del PIB al área, y la de Financiamiento Universitario, que actualizaba según la inflación los fondos destinados a las universidades y los salarios docentes.

En tanto que tampoco fue incluida la ley de Emergencia en Discapacidad, que establecía aumentos periódicos en las partidas.

Con una pobreza del 31,6% en el primer semestre de este año, Milei tiene previsto un aumento de más de 6% en la Asignación Universal por Hijo (AUH) para familias sin empleo.

Sin embargo, otros programas sociales como becas y prevención de la violencia y salud sexual y reproductiva sufrirán fuertes recortes.