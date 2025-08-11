Boluarte y Subianto dialogan para fortalecer el comercio entre Perú e Indonesia

La presidenta peruana Dina Boluarte se reunió el lunes con su homólogo indonesio, Prabowo Subianto, durante una visita para fortalecer los lazos económicos bilaterales mientras ambos países buscan nuevos mercados en medio de desafíos geopolíticos y crecientes barreras comerciales.

Tan sólo cuatro días antes, el presidente estadounidense Donald Trump comenzó a imponer aranceles de importación más altos a docenas de países, incluida una tasa del 19% a Indonesia. Las importaciones de Perú están pagando la tasa base del 10% que Trump estableció en abril.

Boluarte llegó a Yakarta el domingo por la tarde, después de que Subianto la invitó cuando ambos gobernantes se reunieron en la Cumbre del APEC en Perú en noviembre de 2024.

El objetivo de la visita de dos días es profundizar los lazos de Perú con Indonesia, la mayor economía del sudeste asiático, luego de que ambas naciones concluyeran negociaciones que comenzaron en mayo sobre un Acuerdo de Asociación Económica Integral (CEPA, por sus siglas en inglés).

Subianto recibió a Boluarte con una ceremonia en el palacio Merdeka en Yakarta antes de que los dos gobernantes se reunieran a puerta cerrada.

Se prevé que los dos líderes presencien la firma del CEPA, que podría ser un gran impulso para el comercio bilateral, declaró el ministro de Comercio de Indonesia, Budi Santoso, antes de la visita.

“El acuerdo CEPA con Perú es una puerta de entrada potencial para que los bienes y servicios indonesios ingresen a los mercados de América Central y del Sur”, manifestó Santoso, “Esperamos que el acuerdo pueda fortalecer la presencia comercial de Indonesia en la región”.

Según datos de su ministerio, el comercio total del país con Perú disminuyó de 554,2 millones de dólares en 2022 a 444,4 millones de dólares el año siguiente, mientras que Indonesia disfrutó de un superávit comercial de 290,4 millones de dólares en 2023, impulsado por exportaciones fundamentales, entre ellas vehículos, calzado y biodiésel.

En la actualidad, Indonesia intenta integrarse al Acuerdo Integral y Progresista de Asociación Transpacífico, del cual Perú forma parte, para impulsar el crecimiento de las exportaciones.

____

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.