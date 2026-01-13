BID y Bolivia acuerdan créditos por 4.500 millones de dólares para enfrentar la crisis económica

El presidente boliviano Rodrigo Paz y el titular del Banco Interamericano de Desarrollo acordaron el martes un paquete de créditos por 4.500 millones de dólares, de los que se prevé que 2.000 millones serán destinados a apoyar un programa de estabilización que proteja a los sectores más vulnerables en medio de la peor crisis económica en cuatro décadas.

A dos meses de gestión, Paz resaltó la histórica visita de Ilan Goldfajn, presidente del BID —la primera en 15 años—, y anunció el financiamiento de diversos proyectos de bienestar social. El mandatario de centroderecha tiene el desafío de construir un nuevo modelo económico tras casi 20 años de gobiernos de izquierda.

El titular del organismo de crédito dijo que “estamos aquí para apoyar a Bolivia” en un acto público después de reunirse con el mandatario en el Palacio de Gobierno en La Paz.

El BID es el principal acreedor multilateral de Bolivia, país que en los pasados años recibió 4.277 millones en créditos, según datos del Banco Central. La nación andina tiene una deuda externa de más de 13.000 millones de dólares.

“El BID está aquí para demostrar la confianza en este momento de decisión. Nuestra presencia es una señal clara de esta confianza. Estamos construyendo un paquete de hasta 4.500 millones de dólares para el periodo 2026-2028. Es casi seis veces más que el periodo anterior”, señaló Goldfajn.

También se espera que se concrete una donación por 20 millones de dólares dijo el ministro de la presidencia, José Luis Lupo.

La llegada de Goldfajn se da poco después de que se levantaran los bloqueos que paralizaron al país por casi una semana tras un acuerdo entre el gobierno y sindicatos que mantiene la eliminación del subsidio a los combustibles, bonos compensatorios y otras medidas de ajuste que impuso Paz a fin de año.

“Nadie invierte en un país bloqueado”, dijo Paz el domingo.

Paz agradeció a Goldfajn y pidió a Asamblea Legislativa sumarse al proyecto de sacar a Bolivia de la crisis aprobando los créditos que servirán para diferentes proyectos.

Los sindicatos obreros y campesinos presionaron al gobierno con protestas desde que Paz anunció ajustes en diciembre.

El fin del subsidio dispuesto por el gobierno duplicó el precio de la gasolina y el diésel, lo que derivó en un alza de las tarifas del transporte y el precio de los alimentos. Pero el alza del combustible —que antes se importaba a precio internacional y se vendía al mercado interno a la mitad de su valor— también ayudó a dejar atrás una escasez crónica y las kilométricas filas en las estaciones de servicio.

El presidente del BID destacó la medida en sus redes sociales en diciembre.