AP Fotos: Las mejores fotos de la semana en América Latina
La esposa del senador colombiano Miguel Uribe, Claudia Tarazona, llora su muerte dos meses después de haber sido baleado durante un mitin político en Bogotá.
Los bolivianos animaron a sus candidatos preferidos antes de las elecciones presidenciales y legislativas previstas para el 17 de agosto.
___
Esta fotogalería destaca algunas de las mejores imágenes noticiosas tomadas por los fotógrafos de The Associated Press en Latinoamérica y el Caribe publicadas entre el 8 y el 14 de agosto de 2025.
___
Las imágenes fueron seleccionadas por el editor de fotografía de The Associated Press Jon Orbach en la Ciudad de México.
___
Los fotógrafos de AP están en Instagram en: https://www.instagram.com/apnews
AP Images en X: http://twitter.com/AP_Images
blog de AP Images: http://apimagesblog.com