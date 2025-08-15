Stay up to date with notifications from The Independent

AP Fotos: Las mejores fotos de la semana en América Latina

The Associated Press
Viernes, 15 de agosto de 2025 02:07 EDT

La esposa del senador colombiano Miguel Uribe, Claudia Tarazona, llora su muerte dos meses después de haber sido baleado durante un mitin político en Bogotá.

Los bolivianos animaron a sus candidatos preferidos antes de las elecciones presidenciales y legislativas previstas para el 17 de agosto.

___

Esta fotogalería destaca algunas de las mejores imágenes noticiosas tomadas por los fotógrafos de The Associated Press en Latinoamérica y el Caribe publicadas entre el 8 y el 14 de agosto de 2025.

___

Las imágenes fueron seleccionadas por el editor de fotografía de The Associated Press Jon Orbach en la Ciudad de México.

___

Los fotógrafos de AP están en Instagram en: https://www.instagram.com/apnews

AP Images en X: http://twitter.com/AP_Images

blog de AP Images: http://apimagesblog.com

