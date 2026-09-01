Al menos un muerto deja ataque con carro bomba contra estación de policía en el noreste de Colombia

Al menos un civil murió y 11 personas más resultaron heridas, incluidos policías, tras el ataque de un carro bomba contra una estación de policía en el noreste de Colombia, informaron el martes las autoridades.

El automóvil con explosivos fue detonado sobre la medianoche del lunes en la estación de policía de Los Patios, un municipio que integra el área metropolitana de Cúcuta, la capital del departamento de Norte de Santander.

En un video difundido a la prensa, el gobernador de Norte de Santander, William Villamizar, lamentó la muerte de un civil e indicó que al menos 11 personas resultaron heridas, incluidos varios agentes.

“Nos solidarizamos con la familia de cada uno de los heridos de este atentado. Esperamos entonces el respaldo de la comunidad hacia nuestra policía nacional”, agregó Villamizar.

El gobernador pidió que los responsables del ataque sean identificados y capturados. En la zona operan varios grupos armados ilegales como la guerrilla Ejército de Liberación Nacional (ELN), en armas desde 1964.

En declaraciones posteriores, el secretario de Seguridad de Norte de Santander, George Quintero, dijo a la prensa local que la información preliminar apunta a la presunta responsabilidad del ELN en el ataque.

La policía detalló en un comunicado que se trató de un “artefacto explosivo acondicionado en un vehículo”, que además de las víctimas causó afectaciones en la infraestructura policial y el parque automotor, incluidas varias motocicletas.

Videos divulgados en redes sociales muestran lo que parecen ser los restos del vehículo en llamas mientras los vecinos observan lo ocurrido en medio del caos que causó la explosión.

El presidente Abelardo de la Espriella aseguró que asistirá, junto a la cúpula de la fuerza pública, a un consejo de seguridad de urgencia por el “atentado terrorista” en Los Patios, fronterizo con Venezuela.

“Vamos a perseguir con mano de hierro a quienes atenten contra los colombianos hasta capturarlos, desmantelar sus estructuras y devolverles la tranquilidad a nuestras comunidades”, indicó el mandatario en la red social X.

El conservador De la Espriella llegó al poder el 7 de agosto prometiendo mano dura contra los grupos ilegales, priorizar las operaciones militares ofensivas y cerrar las mesas de diálogo de paz que sostuvo su predecesor, el progresista Gustavo Petro (2022-2026).

La defensora del Pueblo, Iris Marín, condenó el ataque con explosivos. "El derecho humanitario no se hizo para legitimar objetivos, sino para minimizar daños, especialmente cuando estos son indiscriminados y afectan a personas y bienes civiles. Justicia”, pidió la funcionaria en X.