Agro argentino satisfecho con baja de impuestos a las exportaciones, pero pide su eliminación

El sector agroexportador argentino se mostró satisfecho el viernes con el anuncio del presidente Javier Milei de que reducirá los impuestos a las exportaciones de varios granos, pero advirtieron sobre la necesidad de su total eliminación para mejorar la rentabilidad.

En un guiño a un sector que es una de las principales fuentes de divisas y es afín a sus políticas neoliberales, Milei informó el jueves por la noche que la reducción de las retenciones al trigo y la cebada a partir de junio será de dos puntos porcentuales al pasar de 7,5% a 5,5%.

Además, señaló que desde enero de 2027 y según los resultados de la recaudación tributaria, el gobierno reducirá entre 0,25% y 0,5% por mes y hasta 2028 la carga impositiva sobre la soja —el producto estrella del agro— que es de 24%. Argentina es el mayor exportador mundial de aceite y harina de la oleaginosa.

El titular de Confederaciones Rurales Argentinas, Carlos Horacio Castagnani, dijo el viernes que el anuncio es positivo porque “supone bajar costos, ir devolviendo la rentabilidad que precisa el productor”.

Pero acotó a medios de prensa que los impuestos aplicados a ese y otros cultivos, como el girasol y el maíz, tienen que ir disminuyendo hasta llegar a cero. “Debemos ser uno los pocos países en el mundo con retenciones y realmente le han hecho mucho daño a uno de los principales sectores de la economía”, agregó.

Otros referentes del campo como Nicolás Pino, presidente la Sociedad Rural Argentina, manifestaron la misma opinión.

Pino dijo que el sector no esperaba este anuncio de Milei y elogió al mandatario por ir cumpliendo la promesa realizada en campaña de desmantelar los impuestos.

Milei señaló durante su anuncio de la víspera que la rebaja a la soja se hará "de manera continuada hasta el año 2028 si nosotros reelegimos” en alusión a las elecciones generales del próximo año en las que su gestión será puesta bajo escrutinio.

El mandatario afirmó que el sector agroexportador “es un tractor que va para adelante” y la meta "es sacarle del camino cualquier estorbo que haya puesto la política”.

En julio de 2025 Milei había anunciado otra serie de rebajas a los gravámenes aplicados a la soja, trigo y girasol, y a la carne aviar y vacuna.

La Bolsa de Comercio de Rosario, epicentro del comercio de granos de Argentina, elevó este mes a 36.111 millones de dólares su proyección de liquidación de divisas del agro para 2026 tras revisar las estimaciones de producción y exportación de soja y maíz para la actual campaña. De concretarse, sería uno de los más altos niveles de ingresos en dólares en los últimos 16 años.

La entidad indicó en un informe que un incremento en las estimaciones de volumen exportable junto con precios internacionales al alza “deja la previsión de ingreso de dólares 800 millones por encima de lo previsto en abril”.