Absuelto expresidente Álvaro Uribe impulsa a la derecha en plena campaña electoral en Colombia

En menos de tres meses el conservador Álvaro Uribe pasó de ser el primer expresidente condenado en Colombia a ser absuelto por un juez de segunda instancia, dando un nuevo impulso a la derecha cuando el país avanza hacia elecciones legislativas y presidenciales.

“Uribe queda como el líder de la oposición, además reivindicado, porque antes existía un poco de sombra y tenía que dividir su tiempo entre defenderse en ese proceso y hacer política”, aseguró a The Associated Press, Sandra Borda, profesora de Ciencia Política de la Universidad de Los Andes.

Los comicios legislativos se realizarán en marzo de 2026 y los presidenciales en mayo de ese mismo año.

Uribe gobernó entre 2002 y 2010, pero mantuvo vigente su figura en la política, apadrinando a dos de sus sucesores en la presidencia y fundando el partido Centro Democrático, el principal opositor al actual gobierno de Gustavo Petro, el primer presidente de izquierda en Colombia.

Sin embargo, su legado se manchó cuando una jueza lo condenó a fines de julio en primera instancia por los delitos de soborno a testigos y fraude procesal y lo sentenció a 12 años de prisión en su domicilio.

El caso dio un giro la víspera cuando el tribunal de apelaciones lo absolvió de todos los delitos al considerar que la primera sentencia tenía deficiencias estructurales y sesgos.

Sin embargo, el senador izquierdista Iván Cepeda, víctima en el caso y precandidato presidencial, anunció que presentará un recurso ante la Corte Suprema de Justicia —la última instancia disponible—.

“He dicho la verdad a mis compatriotas a lo largo de esta extensa vida pública”, dijo Uribe a la prensa tras ser absuelto. “Pido a la providencia energía y tranquilo discernimiento para trabajar por Colombia”, añadió.

El futuro político de Uribe dependía en parte del fallo de segunda instancia dado que tiene intenciones de lanzar su aspiración al Senado nuevamente.

“A Uribe lo van a poner al final de la lista al Senado del Centro Democrático en procura de que su imagen presione para que el cociente electoral (método de asignación de escaños) le permita empujar a la lista otros candidatos que por sí mismos perderían”, explicó a la AP el consultor en comunicación política, Carlos Andrés Arias Orjuela.

El impacto en la campaña presidencial

Los analistas coincidieron en que, con Uribe concentrado en la campaña y absuelto, la derecha toma renovado impulso también en las elecciones presidenciales, en las que se prevé un pulso con la izquierda de Petro.

El domingo el “petrismo” convocó a sus seguidores a votar para elegir a su candidato presidencial y Cepeda, el contradictor de Uribe, será uno de los aspirantes.

Arias Orjuela consideró que la absolución de Uribe podría impactar especialmente en la candidatura de Cepeda, quien “había construido toda su narrativa de campaña... alrededor de que él fue el que condenó a Álvaro Uribe ”.

Cepeda fue clave en el proceso que tuvo su génesis en 2012 cuando Uribe abrió una causa contra él, señalándolo de difamarlo buscando falsos testigos en las cárceles que lo acusaran de vínculos con el paramilitarismo. Sin embargo, la Corte Suprema absolvió a Cepeda y abrió otra causa contra Uribe que desembocó en su juicio.

Más allá de Cepeda, Arias Orjuela planteó que la absolución de Uribe ha hecho que los precandidatos salgan a plantar una postura sobre el caso, especialmente los de derecha al defenderlo y sus detractores a acusarlo, lo que podrá tener un “impacto en la retórica y la narrativa de la campaña presidencial”.

“Vamos a tener una profundización de la polarización y un enfrentamiento entre la izquierda y la derecha”, aseguró Borda, quien consideró que cualquier resultado en la elección presidencial dejará dos líderes políticos y expresidentes muy influyentes enfrentándose entre sí: Petro y Uribe.