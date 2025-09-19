Abogados temen deportación inminente de periodista hispano detenido en Georgia

Los abogados de un periodista de habla hispana que ha estado detenido desde junio por autoridades de inmigración en Georgia manifestaron el viernes su preocupación de que su cliente pudiera ser deportado de forma inminente después de que un panel de apelaciones reabriera un antiguo caso de inmigración en su contra y ordenara su regreso a El Salvador.

La policía local en las afueras de Atlanta arrestó a Mario Guevara mientras cubría una protesta el 14 de junio, y fue entregado al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés). Un juez de inmigración le concedió el pago de una fianza en julio, pero permaneció bajo custodia mientras el gobierno apelaba.

Todos los cargos penales presentados contra Guevara tras su arresto han sido desestimados. Un caso de inmigración en su contra fue cerrado administrativamente hace más de una década, y sus abogados señalan que el periodista tenía autorización para vivir y trabajar en Estados Unidos. Argumentan que está siendo castigado, en violación de sus derechos constitucionales, por hacer su trabajo como periodista, particularmente por filmar actividades del ICE y otras fuerzas del orden.

Un fallo desfavorable

La Junta de Apelaciones de Inmigración, que recibe apelaciones a fallos de tribunales de inmigración, desestimó el viernes la apelación del gobierno sobre la orden de fianza, diciendo que era irrelevante. Según dicha orden, los registros muestran que la junta denegó la apelación de Guevara en relación con una orden de deportación anterior. La junta dijo que la orden de deportación ahora es definitiva y que ni un juez de inmigración ni la junta tienen la autoridad para establecer una fianza.

Pero los abogados de Guevara argumentan que la orden de la junta se basa en información incorrecta. En un caso separado que han presentado ante un tribunal federal, pidieron el viernes a un juez que celebre una audiencia de emergencia y emita una orden inmediata para su liberación. Dijeron en un documento que temían que la decisión de la Junta de Apelaciones de Inmigración “pudiera tener consecuencias inmediatas”.

La junta de apelaciones basó su fallo en una decisión en un caso de inmigración contra Guevara presentado hace 13 años, dijo Scarlet Kim, abogada de la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles. El juez de inmigración en ese caso rechazó la solicitud de Guevara de permanecer en Estados Unidos, pero le concedió su salida voluntaria en lugar de ordenar su deportación, dijo la abogada.

Guevara apeló ese fallo ante la Junta de Apelaciones de Inmigración en ese momento, pero mientras ese proceso estaba pendiente, el gobierno acordó cerrar administrativamente el caso, y se le concedió autorización para vivir y trabajar en Estados Unidos, afirman sus abogados.

Cuando fue detenido por el ICE en junio, el gobierno buscó reabrir ese antiguo caso. Su abogado de inmigración solicitó que el asunto fuera devuelto a un juez de inmigración porque Guevara ahora tiene una vía hacia la residencia legal y una petición pendiente a través de su hijo adulto, que es ciudadano estadounidense, afirmó Kim. La Junta de Apelaciones de Inmigración también rechazó esa solicitud.

Kim dijo que en el fallo emitido el viernes por la Junta de Apelaciones de Inmigración se indica incorrectamente que un juez de inmigración había ordenado su deportación y que basó su fallo en esa información incorrecta.

“No sabemos cuál es el estado de su deportación real, pero a su abogado de inmigración le preocupa que vaya a ser deportado lo antes posible basándose en su comprensión de lo que sucede cuando el gobierno cree que hay una orden final de expulsión en vigor”, dijo Kim.

Ni el ICE ni el Departamento de Seguridad Nacional respondieron a los mensajes de The Associated Press donde se solicitan sus comentarios sobre los planes del gobierno para Guevara.

El trabajo de Guevara como periodista

Guevara, de 48 años, huyó de El Salvador hace dos décadas por temor y adquirió una gran audiencia como periodista en el área de Atlanta. Trabajó durante años para Mundo Hispánico, un periódico en español, antes de lanzar un medio de noticias digital llamado MG News hace un año. Transmitía en vivo en redes sociales desde una manifestación de “No Kings” contra el gobierno del presidente Donald Trump cuando la policía local lo arrestó en el condado de DeKalb.

Guevara es conocido por llegar a los lugares donde el ICE u otras agencias de aplicación de la ley están activas, a menudo después de recibir información de miembros de la comunidad. Transmite regularmente en vivo en redes sociales lo que ve.

En el video de su arresto se muestra a Guevara vistiendo una camiseta roja brillante bajo un chaleco protector con la palabra “PRENSA” impresa en el pecho. Se le podía escuchar diciéndole a un policía: “Soy miembro de los medios, oficial”. Momentos antes de ser detenido, estaba parado en una acera con otros periodistas, sin señales de grandes multitudes o confrontaciones a su alrededor.

Cargos penales que han sido desestimados

La policía acusó a Guevara de asociación ilícita, obstrucción a la policía y caminar en o a lo largo de la carretera. Se le concedió fianza en DeKalb, pero el ICE puso su caso en espera y fue retenido hasta que acudieran a recogerlo.

La Procuradora General del Condado de DeKalb, Donna Coleman-Stribling, desestimó los cargos el 25 de junio, diciendo que el video mostraba que Guevara “cumplía la ley en términos generales y no demuestra la intención de desobedecer las directrices de las fuerzas del orden”.

El departamento de policía del vecino Condado de Gwinnett anunció el 20 de junio, que una vez que Guevara ya estaba bajo custodia de ICE, había obtenido órdenes en su contra por cargos de conducción negligente, no obedecer un dispositivo de control de tráfico y conducción imprudente. La Procuradora General del Condado de Gwinnett, Lisamarie Bristol, anunció el 10 de julio que no iniciaría un proceso por esos cargos.

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.