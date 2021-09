Los funcionarios fronterizos que parecieron azotar y acorralar a los migrantes haitianos esta semana, han sido reasignados a tareas administrativas, dice el secretario del Departamento de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas.

"Las personas que son objeto de la investigación se encuentran actualmente en funciones administrativas", tuiteó Mayorkas. "No están ejecutando sus otras tareas de aplicación de la ley y no deben interactuar con otros migrantes en este momento durante el proceso de investigación".

A principios de esta semana aparecieron fotos y videos impactantes de Del Rio, Texas, donde miles de refugiados haitianos llegaron en busca de asilo. En imágenes perturbadoras de Al Jazeera y Reuters, los funcionarios fronterizos a caballo parecían usar riendas o látigos para obligarlos a retroceder.

El martes, Mayorkas condenó esas tácticas y dijo que serían investigadas.

"No toleramos, no toleramos ningún maltrato de ningún migrante", escribió Mayorkas. "Las acciones que estamos tomando son rápidas y firmes y tomaremos más acciones a medida que los hechos aducidos en la investigación nos obliguen".

La vicepresidenta Kamala Harris, también ha denunciado la violencia.

"Lo que vi representado sobre esas personas a caballo, tratando a los seres humanos, es horrible", dijo Harris el martes. “Los seres humanos nunca deben ser tratados de esa manera y estoy profundamente preocupada por eso y también estaré hablando con el Secretario Mayorkas más tarde hoy al respecto”.

Mientras tanto, un sindicato de policías ha defendido a los agentes de la Patrulla Fronteriza, argumentando que usaban riendas, no látigos.

“Para todos los guerreros de Twitter: estos NO son látigos. Y no, los agentes de la Patrulla Fronteriza NO están “azotando a la gente”, escribió la Orden Nacional Fraternal de Policía. "Son RIENDAS ... Por favor entiendan, como se usa un volante para conducir un automóvil, las riendas se usan para conducir el caballo".

Las tensiones han sido altas a lo largo de la frontera entre Estados Unidos y México, donde más de 12 mil migrantes, muchos de ellos haitianos, han establecido un campamento de refugiados improvisado mientras huyen de la situación política en desintegración de su país de origen y buscan asilo.

El domingo, Estados Unidos comenzó a sacar a los migrantes de los campamentos en vuelos de regreso a la capital de Haití, Puerto Príncipe, donde el país se ha estado tambaleando después de un terremoto masivo en agosto y el asesinato de su presidente en julio.

"Lo que me mata de eso, es que todo el mundo sabe por lo que estamos pasando los haitianos", dijo un hombre al equipo de filmación de Al Jazeera. “No hay presidente. El crimen es alto. Los estudiantes no pueden ir a la escuela. No hay trabajo. La economía está cayendo. La gente no puede soportar eso. La deportación no es buena para nosotros”.