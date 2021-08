El asombroso escape de una familia afgana de Kabul a una nueva vida en EE.UU.

Hubo un momento, y solo un momento, en el que se sintió seguro.

No fue cuando se las arregló para abrirse paso a empujones y abrirse camino dentro del bullicioso aeropuerto de Kabul, con éxito en el segundo día de intentos, y solo después de haber sido obligado a dejar atrás a su anciano padre.

No fue cuando se acercaron al frente de una segunda fila, supervisada por tropas estadounidenses, pero que con frecuencia descendía al caos cuando los soldados disparaban sus armas al aire en un intento por controlar a la multitud. Ni siquiera fue cuando él y su familia fueron apretujados dentro de la bodega de carga de un enorme avión militar C-17 Globemaster.

E incluso cuando llegaron a Qatar, de camino a Estados Unidos, el joven de 29 años temía que su esposa e hijo aún pudieran ser detenidos porque, a diferencia de él, aún no tenían una visa adecuada.

Más bien, dice Mustafa, fue el instante en que un funcionario fronterizo de Estados Unidos les dijo a él y a su familia en el aeropuerto internacional de Dulles que todos podían ingresar a los Estados Unidos: él, su esposa y su hija pequeña. Una familia.

“Cuando llegué a DC y hablé con el oficial de seguridad fronteriza, le pregunté si mi esposa podía [estar conmigo]. Y él dijo: 'Sí, tienen su propio lugar juntos'”, le dijo a The Independent .

“Y en ese momento dije: 'Sí, gracias a Dios, he terminado. Me siento mejor y me siento seguro. Y dije: 'No me va a pasar nada'”.

Lo primero que hicieron fue alquilar un automóvil en el aeropuerto, un Toyota 4Runner, y dirigirse a la casa de Mustafa en California, un viaje por carretera que le permitiría a su esposa e hijo conocer su nueva nación por primera vez. Esperaba que también les permitiera procesar algo de lo que les había sucedido en las semanas anteriores.

Hicieron paradas en el camino, incluido un zoológico en Cleveland, Ohio, que deleitó a su hija, y Salt Lake City, donde se detuvieron para tomar fotografías con el telón de fondo de los lechos de los lagos de cristales.

En los días transcurridos desde que los talibanes tomaron el control de Kabul y completaron su captura de Afganistán el 15 de agosto, el ejército estadounidense ha evacuado al menos a 111 mil personas del peligro a través del Aeropuerto Internacional Hamid Karzai. Según el secretario de Estado Antony Blinken, de esas personas, 4 mil 500 eran ciudadanos estadounidenses, mientras que muchos otros eran afganos que habían estado trabajando con las fuerzas estadounidenses o de la OTAN en algún momento de los últimos 20 años y cuyo servicio los puso en peligro.

"Nuestro enfoque en este momento es sacar a nuestros ciudadanos y sacar a nuestros socios, socios afganos, socios de terceros países que han estado trabajando en Afganistán con nosotros, fuera del país y ponerlos a salvo", dijo Blinken esta semana.

Todas las personas trasladadas en avión desde Kabul, en el puente aéreo militar más grande de una generación, llevarán consigo una historia para compartir de drama absoluto y emociones desconcertantes, felices por su propia seguridad pero ansiosas por los seres queridos que quedaron atrás y el destino de su país.

Esta semana, el peligro involucrado fue dramáticamente subrayado por un ataque con bomba en el aeropuerto, aparentemente llevado a cabo por Isis, y que mató a 170 personas. Entre los muertos había 13 soldados estadounidenses.

Pocos viajes pueden haber sido más tensos que el de Mustafa, quien viajó en ambas direcciones, una vez a Kabul para recoger a su esposa, Osmani, de 24 años, y a su hija de 21 meses, Honeya, y luego guiarlos de regreso a los Estados Unidos.

Más de una vez, dice, temió que no lo lograran. Y en el aeropuerto de Kabul, dice que vio morir a personas mayores en la aglomeración.

“Fue una pesadilla llegar al aeropuerto”, dice Mustafa, quien pidió que él y su familia fueran identificados solo por su nombre de pila. Él y otros miembros de su familia trabajaron para organizaciones internacionales y teme por la seguridad de quienes aún se encuentran en Afganistán.

Su historia también destaca el ritmo lento y vacilante en el procesamiento de las visas especiales de inmigrante (SIV) creadas para ayudar a los miles de afganos y sus familias que arriesgaron todo para ayudar a las fuerzas estadounidenses y de la OTAN durante dos décadas de la llamada guerra contra el terrorismo.

Si bien pudo viajar a los EE.UU. con una visa de este tipo en la primavera de 2017 con la ayuda del grupo humanitario World Relief, el proceso para preparar los documentos para su esposa tomó mucho más tiempo.

Como resultado, después de obtener el suyo, Mustafa viajó a Afganistán media docena de veces para ver a su esposa y a su familia, siempre atento a la situación en el país, y mientras Donald Trump, y luego Joe Biden, prometieron retirar las tropas estadounidenses y dejar a los afganos para valerse por sí mismos.

En declaraciones a The Independent desde Nevada, con su casa en el área de la bahía de San Francisco a solo un día en auto, Mustafa dice que este verano vio cómo la situación se deterioró, ya que Estados Unidos retiró sus últimos 2 mil 400 soldados y los talibanes flexionaron aún más su control.

En julio, decidió que no tenía otra alternativa que ir a Kabul para tratar de salvar a la mayor cantidad posible de miembros de su familia: sus padres, su hermano y, por supuesto, su esposa e hijo.

“La gente me decía que no fuera, pero tenía que irme”, dice. "No podía dejar a mi esposa e hijo allí".

Voló a Kabul el 11 de julio y se quedó en casa de su familia, una época marcada por la creciente preocupación por los talibanes.

"Estaba muy preocupado, pero traté de no ser paranoico y mantener la calma", dice que también ayudó a sus padres a obtener pasaportes, con la esperanza de que si no podían llegar a los Estados Unidos, al menos podrían encontrar un refugio en otro país, Tayikistán o Kazajstán, o algo por el estilo.

Más o menos un día después de que los talibanes se apoderaran de Kabul, Mustafa y su familia intentaron llegar al aeropuerto, pero no pudieron abrirse paso. A la mañana siguiente, se levantó a las 6 de la mañana y volvió a intentarlo.

Una vez más se enfrentó a grandes multitudes, una aglomeración de personas; una multitud a la que su padre, quien dice que pasó 12 años trabajando en la embajada británica, no pudo pasar.

“Finalmente, le dije a mi padre: 'Lo siento, no es posible entrar. Pero intentaré encontrar una forma de entrar y ayudar desde adentro'”, dice. “En el aeropuerto había niños y mujeres [muriendo] a mi alrededor porque les costaba mucho respirar”.

Después de haber pasado el cordón exterior, Mustafa dice que durmieron en el suelo, con solo unos sorbos de agua y un bocado de comida. La totalidad del día siguiente se pasó en una segunda línea, esperando ser procesada.

Finalmente a las 2:30 am del día siguiente abordaron el vuelo militar a Qatar; un agolpamiento de gente en el piso del avión, pero feliz de moverse.

En Qatar, hubo un par de días más difíciles antes de que los pusieran en un vuelo de 14 horas a DC. “Fue muy cómodo. Había mucha comida”, dice Mustafa, quien es licenciado en economía y trabajó como conductor de Uber durante la pandemia.

Mustafa dice que está contento de que Estados Unidos lo haya evacuado a él y a su familia inmediata, aunque dice que muchos afganos arriesgaron sus vidas para ayudar a Estados Unidos y merecen ser ayudados. Pero es crítico con el final del juego, el caos y el peligro en el aeropuerto, con los soldados disparando al aire.

“La falta de un buen plan de evacuación estaba causando más problemas”, dijo. "No sé por qué no tenían ningún plan".

Ahora en los EE.UU., Mustafa está pensando en el nuevo comienzo de su familia aquí, con la posibilidad de que su esposa, Osmani, asista a la universidad y su hija se inscriba en un jardín de infancia.

Hablando a través de Mustafa, Osmani dice que está preocupada por su familia en Afganistán y está impresionada por el paisaje de Estados Unidos. "No he visto controles militares y me gusta que los talibanes no estén aquí".

Mustafa dice que están tratando de disfrutar estos momentos juntos, dirigiéndose al oeste para construir una nueva vida. Pero no pueden olvidar a sus familias en Kabul y el peligro que representan los talibanes.

Ese peligro se vio reforzado de la manera más estremecedora cuando los extremistas atacaron el aeropuerto de Kabul, el mismo lugar del que escaparon. El número de muertos ha llegado a 170, con 200 heridos, y es probable que aumente aún más.

“Después de mucho tiempo, mi esposa está conmigo y mi hija está conmigo. Pero estoy muy preocupado por mi familia y lo que les pasará en Kabul”, dijo.

De hecho, como muchos, además de sus preocupaciones sobre Isis, Mustafa no cree que los talibanes hayan cambiado radicalmente en su ideología, o la amenaza que representa para una forma de vida más tolerante en Afganistán.

"Hasta ahora están tratando de actuar como si fueran [más] tolerantes de lo que solían ser, pero creo que todavía tienen la misma mentalidad", dice.

“Muy pronto volverán a ser como eran y serán más poderosos que nunca”.