Activista egipcio encarcelado en lista para indulto presidencial y liberación

El destacado activista egipcio Alaa Abd el-Fattah podría ser liberado mediante un indulto presidencial, afirmó la oficina del presidente.

El presidente Abdel-Fatá el-Sisi ordenó el martes a las autoridades pertinentes que examinen una apelación presentada recientemente por el Consejo Nacional de Derechos Humanos de Egipto, solicitando la liberación de Abd el-Fattah junto con otras seis personas condenadas, según un comunicado de su oficina.

El ciudadano británico-egipcio ha estado encarcelado en Egipto desde septiembre de 2019. Fue condenado a cinco años de prisión en 2021 por difundir noticias falsas.

"Esto es realmente prometedor, esperamos que estas autoridades actúen con urgencia y que Alaa se reúna con nosotros pronto", afirmó en X su hermana, Sanaa Souief.

El Consejo Nacional de Derechos Humanos presentó una apelación humanitaria al presidente el lunes, instándolo a considerar la liberación de Abd el-Fattah y otros por razones humanitarias y de salud, tras recibir solicitudes de sus familias.

"Esto se debe a las circunstancias familiares críticas que enfrentan sus parientes", dice la apelación del grupo. "Tal decisión representaría un incentivo moral profundamente significativo para las familias de los mencionados y contribuiría sustancialmente a restaurar su estabilidad, así como su equilibrio psicológico y social".

Abd el-Fattah, uno de los activistas más destacados de Egipto, ganó reconocimiento por primera vez durante el levantamiento de 2011 que puso fin al régimen de Hosni Mubarak. Ha pasado gran parte de la última década en prisión y es visto como un símbolo del retroceso democrático del país.

Abd el-Fattah iba a ser liberado el año pasado, pero las autoridades egipcias se negaron a contar más de dos años que pasó en detención preventiva y ordenaron que permaneciera detenido hasta enero de 2027.

Tarek el-Awady, abogado de derechos humanos y miembro del comité de indultos presidenciales, dijo a The Associated Press que Abd el-Fattah será liberado en unos días y podrá salir de prisión instantáneamente sin procedimientos adicionales de liberación.

"Esta es la primera vez que el presidente ordena a las autoridades que examinen esta apelación después de múltiples llamados locales e internacionales para su liberación", indicó el-Awady, agregando que la orden llegó aproximadamente un mes después de que una orden judicial eliminara el nombre de Abd el-Fattah de una lista de terrorismo.

La detención de Abd el-Fattah llevó a su madre, Laila Soueif, a comenzar una huelga de hambre el 29 de septiembre, lo que la dejó gravemente enferma y recibiendo tratamiento frecuentemente en el Hospital St. Thomas de Londres. Terminó su huelga de hambre en julio después de múltiples apelaciones de su familia y miembros de las comunidades locales e internacionales debido a su deteriorada salud.

La liberación del activista envía un mensaje de que el gobierno está respondiendo a demandas públicas legítimas, lo que enfatiza la estabilidad y fortaleza del país, declaró el-Awady.

"Esta es la oportunidad perfecta para reconstruir la confianza entre los ciudadanos y el Estado", afirmó el-Awady. "Casos similares deberían estar entre las prioridades del Estado, ya que esto tiene un impacto en Egipto tanto a nivel interno como internacional".

