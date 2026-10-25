22 muertos en un choque de autobús en Kenia

Al menos 22 personas murieron el domingo después de que un autobús chocara contra un camión en la principal autopista de Kenia, informó la policía.

El choque ocurrió tres semanas después de que 17 personas murieron en otro accidente en la misma autopista que conecta la capital, Nairobi, con la ciudad costera de Mombasa.

Unas 24 personas más resultaron heridas en el choque del domingo por la mañana y estaban recibiendo tratamiento, según Paul Kisienya, el superintendente médico del hospital Mtito Andei, que recibió a la mayoría de los lesionados.

Los pasajeros regresaban a Mombasa después de asistir al funeral de su pastor de la iglesia en el oeste de Kenia cuando ocurrió el accidente.

Una madre de dos hijos, Violet Mwandonyi, dijo que el autobús acababa de salir de la ciudad de Mtito Andei, donde los pasajeros desayunaron.

“No puedo recordar qué fue exactamente lo que pasó. Lo último que recuerdo es que todos estábamos llorando y llamando a los automovilistas para que vinieran a rescatarnos. No sé el destino de mis dos hijos que estaban en el autobús”, comentó.

Las circunstancias siguen sin estar claras, pero un pasajero, Spenza Mudave, dijo que un camión golpeó al autobús por detrás, lo que hizo que el autobús volcara.

La Autoridad Nacional de Transporte y Seguridad sospecha que se trató de un caso de “adelantamiento indebido ” debido a la información recopilada de que los vehículos chocaron de frente.

En el pasado, el exceso de velocidad y las malas condiciones de la carretera se han citado como factores que contribuyen a los accidentes viales en Kenia.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.