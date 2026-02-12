Cada que el calendario, de manera fortuita, marca el “viernes 13”, comienzan las especulaciones y las teorías conspirativas acerca de su significado. Según la creencia popular, en este día no deberías emprender un negocio, salir de casa e, inclusive, aventurarte a tener una relación sentimental.

A lo largo de la historia de la humanidad, han ocurrido coincidentemente algunos eventos catastróficos en el “viernes 13”; por ello, algunas personas lo han considerado como una fecha de ‘mal augurio’ y, los más fatalistas, lo han asociado a la ‘muerte’ o la ‘tragedia’.

Para los que creen en las supersticiones, un viernes 13 significa evitar muchas situaciones. Las más conocidas son las de no levantarse apoyando primero el pie izquierdo, no romper espejos, evitar sentarse en el asiento 13 o ir en un vuelo con ese número, no derramar sal, evitar ver gatos negros, entre otras.

En la religión cristiana está muy marcada la tragedia. Según la Biblia, Jesucristo fue crucificado un viernes 13. Asimismo, durante la Última Cena, Jesús invitó a sus 12 apóstoles para compartir el pan y el vino en la mesa; de acuerdo con historiadores, con él sumaban 13 los comensales.

Otro dato a destacar, según la Biblia, en el libro del Apocalipsis en el capítulo 13, se habla de la figura del Anticristo. Según el apóstol Juan, antes del segundo advenimiento de Jesús, un ente, persona o ser personificaría el mal y se haría pasar por el enemigo del elegido de Dios en la Tierra y de su iglesia.

Algunos otros eventos que pudieron haber marcado un hito para considerar el “viernes 13” como maligno son las siguientes: