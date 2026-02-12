¿Cuál es el significado del “viernes 13” y por qué es considerado de mala suerte?
Según la creencia popular, en este día no deberías emprender un negocio, salir de casa e, inclusive, aventurarte a tener una relación sentimental
Cada que el calendario, de manera fortuita, marca el “viernes 13”, comienzan las especulaciones y las teorías conspirativas acerca de su significado. Según la creencia popular, en este día no deberías emprender un negocio, salir de casa e, inclusive, aventurarte a tener una relación sentimental.
A lo largo de la historia de la humanidad, han ocurrido coincidentemente algunos eventos catastróficos en el “viernes 13”; por ello, algunas personas lo han considerado como una fecha de ‘mal augurio’ y, los más fatalistas, lo han asociado a la ‘muerte’ o la ‘tragedia’.
Para los que creen en las supersticiones, un viernes 13 significa evitar muchas situaciones. Las más conocidas son las de no levantarse apoyando primero el pie izquierdo, no romper espejos, evitar sentarse en el asiento 13 o ir en un vuelo con ese número, no derramar sal, evitar ver gatos negros, entre otras.
En la religión cristiana está muy marcada la tragedia. Según la Biblia, Jesucristo fue crucificado un viernes 13. Asimismo, durante la Última Cena, Jesús invitó a sus 12 apóstoles para compartir el pan y el vino en la mesa; de acuerdo con historiadores, con él sumaban 13 los comensales.
Otro dato a destacar, según la Biblia, en el libro del Apocalipsis en el capítulo 13, se habla de la figura del Anticristo. Según el apóstol Juan, antes del segundo advenimiento de Jesús, un ente, persona o ser personificaría el mal y se haría pasar por el enemigo del elegido de Dios en la Tierra y de su iglesia.
Algunos otros eventos que pudieron haber marcado un hito para considerar el “viernes 13” como maligno son las siguientes:
- El 13 de octubre de 1307, el rey Felipe IV de Francia, ordenó acabar con los Caballeros Templarios, una orden monástica militar católica encargada de proteger a los cristianos en su trayecto a Jerusalén tras su conquista.
- El fin del imperio azteca pudo haber ocurrido el viernes 13 de agosto de 1521, cuando la ciudad de Tenochtitlán se rindió ante la incursión del conquistador español, Hernán Cortés. Aquel día daría inicio a una masacre sin precedentes de mexicas.
- El viernes 13 de enero de 1939, un incendio forestal arrasó con gran parte de la ciudad de Victoria, en Australia, provocando que el suelo quedara en estado ‘inutilizado’ durante más de cuatro décadas.
- El viernes 13 de septiembre de 1940, Adolf Hitler ordenó un bombardeo a Reino Unido, en el cual cinco bombas alcanzaron la capilla del Palacio de Buckingham, provocando que esta quedara en escombros. En aquel conflicto bélico, quedó un saldo de 20.000 personas muertas.
- El viernes 13 de noviembre de 1970, un ciclón azotó las costas de Asia, provocando la muerte de 500.000 personas en Bangladesh.
- El 13 de octubre de 1989, el índice Dow Jones experimentó su segunda peor caída en la historia de los valores bursátiles.
Bookmark popover
Removed from bookmarks