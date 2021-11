Pregunta: Estoy totalmente vacunado y voy a viajar a Estados Unidos el próximo martes 16 de noviembre. Estoy muy confundido con lo que se requiere. Navegar por diferentes páginas web con información contradictoria es agotador. Me gustaría conocer tu opinión experta, sobre todo porque has pasado por el proceso.

Helen

Respuesta: Como he dicho muchas veces durante la pandemia, la información definitiva sobre las restricciones de viaje por el coronavirus proviene del gobierno que impone las reglas, no de ninguna otra fuente.

Entré con éxito en EE.UU. el lunes 8 de noviembre, el primer día en que se permitió la entrada a los viajeros británicos. Mi experiencia, y la de otros visitantes británicos a los que entrevisté, fue que las reglas son razonablemente claras y el cumplimiento para un viajero totalmente vacunado es sencillo.

Al igual que en el caso de las llegadas al Reino Unido, el control de primera línea de los viajeros a EE.UU. lo llevan a cabo las compañías aéreas, que realizan un control previo. Las autoridades estadounidenses les exigen que evalúen su elegibilidad en función de dos criterios.

En primer lugar, una prueba previa a la salida. Como vas a viajar el martes, tendrás que hacerte uno ese día, o el sábado, el domingo o el lunes. En EE.UU. no se aceptan las pruebas autoadministradas (a menos que sean supervisadas en vídeo por un proveedor estadounidense certificado), y recomiendo encarecidamente una prueba de flujo lateral rápida y relativamente barata el día del viaje en su aeropuerto de salida.

A continuación, debes demostrar tu estado de vacunación. La carta de aprobación de Covid del NHS es buena para esto, pero si aún no tienes una es poco probable que haya tiempo para pedir una copia en línea para que te la envíen por correo. En su lugar, puede descargar su estado en el sitio web del NHS u obtener una prueba digital en la aplicación del NHS.

También debes rellenar un formulario llamado “Combined Passenger Disclosure and Attestation to the United States of America” - He creado un breve enlace a él, bit.ly/AttestCDC. Se requiere en papel; puedes completar los detalles en línea, pero no puedes firmarlo, así que debes imprimirlo. A primera vista es un formulario desconcertante. Pero los adultos totalmente vacunados deben marcar la sección 1, pregunta 1, y la sección 2, pregunta 1. En el caso de los niños no vacunados de entre 2 y 17 años que viajen con ellos, las partes pertinentes son la sección 1, pregunta 4; la sección 2, pregunta 2, segunda opción; la sección 4, todas las casillas de la sección sombreada. A continuación, nombre, firma y fecha en la página 5 del formulario.

A tu llegada, el Servicio de Aduanas y Protección de Fronteras de EE.UU. podría pedirte una prueba de las pruebas y/o de la vacunación. Mi carta de pase del NHS Covid fue examinada minuciosamente por los agentes, aunque eso se debió a que llegaba por tierra sin control previo y posiblemente tenía algún valor de novedad.

Las personas con las que he hablado dicen que pasaron el control de pasaportes con rapidez y facilidad, y preveo que a ti te ocurrirá lo mismo.

En Nueva York, los restaurantes y locales cerrados exigen una prueba de al menos una dosis de vacuna (Getty/iStock)

Pregunta: Este fin de semana vuelo a Nueva York para pasar seis semanas en el noreste de Estados Unidos. Hay una enorme expectación después de dos años de espera. ¿Has tenido algún problema con el uso de tu NHS covid Pass para acceder a los locales de Nueva York, dado que ellos tienen su propio sistema, el Excelsior Pass?

Si es así, ¿qué tengo que hacer para asegurarme de que mi experiencia sea lo más fluida posible?

James D

Respuesta: Esta semana estuve en el estado de Nueva York, pero no en Nueva York. Este único estado es un excelente ejemplo de lo fragmentadas que están las cosas en Estados Unidos. Mientras que en el norte del estado de Nueva York, el uso de cubrebocas es opcional para cualquiera que esté completamente vacunado, y no me enfrenté a ningún control al entrar en los locales. Sin embargo, en la mayor ciudad estadounidense, las cosas son muy diferentes: Las reglas contra el covid en la ciudad de Nueva York estipulan que, para los comedores interiores, los museos, los acuarios, los zoológicos y los lugares de actuación, “las personas mayores de 12 años deben mostrar una identificación y una prueba de que han recibido al menos una dosis de la vacuna covid-19”.

El Excelsior Pass que menciona es en realidad un plan de ámbito estatal que promete: “Prueba segura del registro de vacunación de covid-19 de un individuo y resultados negativos de la prueba.” Pero no he podido identificar ninguna forma de que los visitantes extranjeros accedan al plan.

Entonces, ¿cómo se demuestra el estado de vacunación? Bueno, en los Estados Unidos todo es bastante análogo. A diferencia de la Unión Europea, donde el exitoso pase digital covid de la UE es omnipresente, en EE.UU. no existe un sistema coherente a nivel nacional, a pesar de que el Estado de Nueva York ha intentado promover un esquema de este tipo (conocido como Blueprint) basado en el Excelsior Pass.

Debería bastar con llevar tu carta de pase covid del NHS, que convenientemente está en inglés. Puedes conseguir una en el NHS de la nación del Reino Unido en la que vives. Lleva también siempre tu pasaporte, porque algunas personas querrán verlo, así como su prueba de vacunación.

San Vicente y las Granadinas considera que el Reino Unido es relativamente de alto riesgo (Alamy)

Pregunta: Mi aerolínea dijeron en un correo electrónico esta mañana: “Las autoridades de San Vicente han proporcionado nuevas orientaciones en el sentido de que la PCR rápida y las pruebas autoadministradas no se aceptarán como prueba válida”. El sitio web del gobierno de San Vicente no menciona esto. Mi proveedor de pruebas (Collinson) dice que las pruebas “Rápidas” y PCR estándar son idénticas. Encontrar a alguien con quien hablar en la aerolínea para que me aclare las cosas lleva más tiempo que volar por el Atlántico. ¿Alguna idea?

“The Olderpreneur”

Respuesta: Como he intentado hacer a lo largo de la pandemia de coronavirus: En lugar de confiar en las interpretaciones del gobierno del Reino Unido o de las aerolíneas sobre lo que podrían ser estas reglas tan complicadas de covid, siempre es mejor ir directamente a la fuente. En su caso, se trata de la Organización Nacional de Gestión de Emergencias de San Vicente.

Supongo que te has vacunado contra el coronavirus y que, por tanto, se te aplica el último “protocolo para la entrada de viajeros totalmente vacunados en San Vicente y las Granadinas”. Se publicó hace 10 días. El Reino Unido se considera de riesgo relativamente alto, y por lo tanto “debes llegar con un resultado negativo de una prueba covid-19 (RT-PCR) realizada como máximo 72 horas o tres días antes de la llegada”. Ese término “tres días” no es útil, así que para estar seguro, te sugiero que te hagas una prueba PCR cómodamente dentro del plazo de 72 horas (y ten en cuenta que se basa en el momento en que llegas a San Vicente, no en el que sales del Reino Unido).

También es poco útil que no se mencione nada que tenga que ver específicamente con las pruebas de PCR. No conozco una prueba de “PCR rápida” como entidad independiente. Algunas pruebas de PCR son, de hecho, rápidas (obtuve un resultado en 103 minutos después de una prueba reciente en Heathrow), pero todas deberían ser analizadas con los mismos estándares de calidad.

Posiblemente, en algún punto de la cadena burocrática se haya confundido “autoadministrado” y “rápido”. Parece que se ha emitido un pronunciamiento que descarta las pruebas de autoadministración en lugar de las realizadas por un profesional médico. No me sorprende que este encantador país caribeño sea el último en descartar las pruebas de autoadministración; tienen margen para la inexactitud accidental (no puedo pasar el hisopo como un profesional) y, lamento decirlo, para la travesura deliberada, con la suplantación de identidad como una posibilidad.

Nunca recomendaría una prueba de PCR autoadministrada antes de la salida, incluso donde esté permitida, por el riesgo de que el resultado se retrase. Lo mejor es una prueba adecuada en el aeropuerto. Lo siento si ya has reservado una prueba diferente; hago todo lo posible para instar a los viajeros a que reserven en el último momento porque las reglas cambian con mucha frecuencia y de forma repentina.

Los pasaportes británicos de los niños deben tener tres meses antes de su caducidad para volver de la UE ((Image: Andrew Parsons / No10 Downing Street))

Pregunta: Me cuesta entender las reglas de los pasaportes. El pasaporte de mi hija fue expedido el 24 de marzo de 2017 y caduca el 24 de agosto de 2022. Volvemos al Reino Unido desde Francia el 26 de diciembre. Le quedan fácilmente más de seis meses, pero si desde la fecha de expedición le quedan algo menos de tres meses, ¿hay que renovarlo o no?

Nombre facilitado

Respuesta: Para los pasaportes británicos de los niños, solo hay un inconveniente post-Brexit: el requisito de volver de la Unión Europea (y del Espacio Schengen más amplio, incluyendo Islandia, Noruega y Suiza) con al menos tres meses restantes en el documento. Así que el pasaporte de tu hija es válido para viajar desde y hacia la UE para los viajes que terminen antes del 24 de mayo de 2022.

Tu confusión es totalmente comprensible, ya que una serie de organizaciones que deberían hacerlo mejor han alimentado el malentendido sobre las reglas de los pasaportes post-Brexit desde que la fase de transición terminó el 31 de diciembre de 2020.

En la raíz del problema está el hecho de que algunos pasaportes británicos para adultos se emitieron hasta 10 años y nueve meses, en virtud de un sistema loable que añadía el tiempo no consumido del antiguo documento de viaje a la validez del nuevo. Mientras el Reino Unido formaba parte de la UE, esto era irrelevante. Pero la decisión de abandonar la Unión Europea, y el acuerdo del Brexit que se negoció, ha dejado al Reino Unido como un “tercer país” al que se le aplican reglas más estrictas: Se considera que un pasaporte caducó cuando se cumplen 10 años desde la fecha de expedición. (Esto ha sido extrañamente descrito como un “fallo del pasaporte de la UE” por algunos periódicos que apoyan el Brexit, aunque era una consecuencia inevitable del acuerdo de la salida).

Evidentemente, los pasaportes de los niños no se ven afectados, ya que el máximo de validez es de cinco años y nueve meses. Pero el gobierno del Reino Unido -que ha publicado un montón de declaraciones engañosas sobre la validez de los pasaportes después del Brexit- creó un servicio de “comprobación de pasaportes” que daba falsos negativos sobre la validez de los pasaportes de los niños hasta que finalmente convencí a los funcionarios para que lo corrigieran en julio.

La otra falsedad que algunas organizaciones (incluyendo aerolíneas como Ryanair) también ponen en circulación es que los viajeros británicos a la UE necesitan tener al menos seis meses restantes en sus pasaportes cuando entran. Nunca ha sido así, y me desconcierta que esa “regla “ esté tan extendida.

Por si acaso, el pasaporte de tu hija también puede utilizarse para viajar a y desde EE.UU. -y muchos otros países- hasta su fecha de caducidad. Pero hay algunos países, por ejemplo, Egipto, que exigen que queden seis meses en la fecha de entrada (o a veces de salida) de esos países.

Envía tus preguntas por correo electrónico a s@hols.tv o tuitea @simoncalder