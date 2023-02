Tom Brady y Gisele Bündchen han sido vistos durante mucho tiempo como un ejemplo de un matrimonio exitoso entre celebridades. La pareja celebró su 13 aniversario de bodas hace unos meses.

Los dos se conocieron por primera vez en 2006 cuando fueron presentados por amigos en común. El mariscal de campo de la NFL, de 45 años, y la exsupermodelo, de 42, se casaron en 2009. Desde entonces, se han dedicado a criar a su familia, mientras se apoyan públicamente.

Sin embargo, la modelo y el atleta han provocado recientemente rumores sobre problemas maritales. Informes alegan que tanto Brady como Bündchen han contratado abogados de divorcio.

Desde su primer encuentro y su boda en 2009 hasta sus supuestos problemas matrimoniales, esta es una cronología de la relación de la pareja.

El futbolista profesional y la supermodelo se conocieron en diciembre de 2006, cuando sus amigos les organizaron una cita a ciegas.

Según Brady, quien reflexionó sobre la “llamada que cambió [su] vida” en una entrevista con la revista WSJ, el plan orquestado por su amigo lo llevó a conocer al “amor de [su] vida”.

“Creo que la única llamada telefónica que cambió mi vida fue la de mi amigo Ed, quien me llamó un día y me dijo: ‘Tengo a esta chica y creo que deberías llamarla’”, recordó Brady en septiembre de 2021. “Terminé llamándola y terminó siendo el amor de mi vida”.

Bündchen también habló sobre el primer encuentro de la pareja, y la mujer de 42 años reveló que se enamoró “de inmediato” cuando vio los “ojos amables” de su ahora esposo.

“Sabes, cuando vi esos ojos amables, literalmente me enamoré, como, de inmediato. Yo estaba como: ‘¿Qué?’. Era tan... tú sabes lo dulce que es”, le dijo a Jimmy Fallon durante una aparición en 2018 en The Tonight Show .

En 2009, Bündchen reveló a Vanity Fair que supo “de inmediato” que ella y Brady estaban destinados a estar juntos, y que ella y el mariscal de campo no han pasado un día sin hablarse desde que se conocieron.

“Lo supe de inmediato, la primera vez que lo vi”, aseguró. “Nos conocimos a través de un amigo. En el momento en que lo vi, sonrió y dije: ‘¡Esa es la sonrisa más hermosa y carismática que he visto en mi vida!’. Nos sentamos y hablamos durante tres horas. Tenía que irme a casa porque era Navidad, pero no quería irme. ¿Conoces esa sensación de que no puedes tener suficiente? Desde el primer día que nos conocimos, nunca hemos pasado un día sin hablarnos”.

La pareja se convirtió oficialmente en pareja en enero de 2007, y fuentes confirmaron a People en ese momento que Brady y Bündchen habían comenzado a salir “justo antes de Navidad”.

Sin embargo, solo un mes después de que comenzaron a salir, se reveló que la exnovia de Brady, Bridget Moynahan, con quien salió de 2004 a 2006, estaba embarazada de tres meses del hijo de Brady.

Moynahan dio a luz al hijo de la expareja, John “Jack” Edward Thomas Moynahan, en agosto de 2007.

Según Bündchen, el periodo de su relación con Brady no fue “un momento fácil”, como reveló en sus memorias de 2018, Lessons: My Path to a Meaningful Life. Bündchen señaló que sintió que su “mundo se había puesto patas arriba” cuando se enteró del embarazo de Moynahan.

La supermodelo también admitió previamente que había considerado dejar a Brady después de enterarse del embarazo. Bündchen le dijo a Charlie Rose de CBS This Morning en 2015 que se preguntaba si simplemente debería “huir”.

Sin embargo, en ese momento, señaló que “ahora, ocho años después, [ella] no podría haber pedido un niño extra más dulce”.

A pesar del comienzo difícil de su relación, la pareja se comprometió en enero de 2009, después de dos años de noviazgo.

Después de estar comprometidos por un mes, Brady y Bündchen se casaron el 26 de febrero de 2009 en la iglesia católica de Santa Mónica, en California.

En entrevista con GQ en noviembre de ese año, el siete veces ganador del Super Bowl compartió detalles de la ceremonia privada, por ejemplo, que solo tardaron 10 días en planearla.

“Lo planeamos en unos 10 días, y fue perfecto”, aseguró. “Regresamos a la casa y preparé tiras New York maduras. Tomamos champán, un pastel, un poco de helado. Fue una gran noche. Creo que siempre uno tiene la idea de que las bodas deben ser para 200 personas e invitas a todos, y estoy de acuerdo si la gente quiere hacer eso, pero creo que había algo realmente especial en tener solo a nuestros padres allí”.

La pareja celebró sus nupcias con una segunda ceremonia en Costa Rica, en abril de 2009.

En junio de 2009, se reveló que Brady y Bündchen esperaban su primer hijo juntos, y la supermodelo dio a luz a su hijo, Benjamin Rein Brady, en su casa, el 8 de diciembre de 2009.

Según Brady, quien inicialmente no quería un parto casero, la experiencia de estar en casa con su esposa mientras ella daba a luz a su hijo “vive en [su] mente”.

“Estar allí con G en su parto en nuestra casa, [ese recuerdo] vive en mi mente. Creo que trajimos a este chico al mundo de la manera más preciosa”, comentó durante un episodio de la serie de ESPN+ Man in the Arena: Tom Brady.

La pareja amplió su familia una vez más en diciembre de 2012, cuando dieron la bienvenida a su hija, Vivian Lake Brady.

Después del nacimiento, Bündchen compartió la felicidad de la pareja y escribió en Facebook: “Nos sentimos muy afortunados de haber podido experimentar el milagro del nacimiento una vez más y estamos eternamente agradecidos por la oportunidad de ser padres de otro angelito”.

En mayo de 2015, la pareja se enfrentó a rumores de divorcio después de que Brady fuera acusado de hacer trampa durante la victoria de los Patriots contra los Indianapolis Colts en el juego de campeonato de la AFC, en enero de 2015.

En ese momento, se especuló que el “deflategate” había puesto a prueba el matrimonio de la pareja. Sin embargo, Brady negó los rumores en una entrevista en radio, al decir que él y Bündchen estaban “en un gran lugar”.

“Estamos en un gran lugar, solo diré eso”, dijo, según Harper's Bazaar. “Soy un hombre afortunado. He sido muy bendecido con el apoyo de mi familia y ciertamente de ella [Bündchen], y no hay mayor apoyo que tengo que ella y viceversa. He tenido la gran suerte de tener una relación increíble con mi compañera de vida, y no creo que nada se interponga nunca en el camino de eso”.

En 2018, la pareja celebró su noveno aniversario de bodas y Bündchen compartió fotos de su boda por primera vez. “Qué viaje han sido estos últimos nueve años. Me encanta aprender y crecer contigo. ¡Feliz aniversario, amor de mi vida!”, escribió debajo de una foto de la pareja abrazándose el día de su boda.

Si bien Brady afirmó que la pareja estaba en un “gran lugar” en 2015, en 2020 admitió que habían experimentado una mala racha en 2018 porque Bündchen sentía que no estaba haciendo su “parte por la familia”.

“Hace un par de años, ella no sentía que yo estaba haciendo mi parte por la familia” , le dijo el mariscal de campo a Howard Stern. “Ella sentía que yo jugaba al fútbol toda la temporada y ella se ocupaba de la casa, y luego, de repente, cuando terminaba la temporada, decía: ‘Genial, déjame involucrarme en todas mis otras actividades comerciales. Déjame enfocarme en mi entrenamiento de fútbol’, y ella se sentaba allí y decía: ‘Bueno, ¿cuándo vas a hacer cosas para la casa? ¿Cuándo vas a llevar a los niños a la escuela y hacer eso?’”.

En su momento, el deportista reconoció que la insatisfacción de su esposa en su matrimonio fue como un llamado de atención.

“Tuve que revisarme a mí mismo porque ella dijo: ‘Yo también tengo metas y sueños’”, explicó.

En octubre de 2021, Brady, quien dejó a los New England Patriots y firmó con los Tampa Bay Buccaneers en marzo de 2020, nuevamente insinuó los problemas en su matrimonio cuando admitió que él y Bündchen enfrentaban un “tema muy difícil” mientras vivían la realidad de la vida familiar.

“Creo que mi esposa, ya sabes, se ha encargado de la casa durante mucho tiempo”, reconoció Brady durante un episodio de su podcast de SiriusXM Let’s Go! With Tom Brady, Larry Fitzgerald and Jim Gray. “Y creo que hay cosas que ella quiere lograr. Sabes, ella no ha trabajado tanto en los últimos 10 o 12 años, criando a nuestra familia y comprometiéndose a tener una vida en Boston y luego mudarse a Florida.

“Pero ese es un problema, y es un tema muy difícil de conciliar sin simplemente decir: ‘Oye, es hora de retirarse’”.

Brady finalmente decidió retirarse en febrero de 2022, cuando anunció que dejaría la NFL después de 22 temporadas. Al reflexionar sobre su decisión en su podcast, reconoció el papel que jugaron su esposa e hijos en su decisión.

“Mi esposa es mi mayor apoyo. Le duele ver cómo me golpean”, dijo. “Ella se merece lo que necesita de mí como esposo y mis hijos merecen lo que necesitan de mí como padre”.

Sin embargo, el retiro de Brady resultó ser temporal, ya que anunció en marzo de 2022 que había cambiado de opinión y regresaría para una 23a temporada.

Mientras anunciaba su decisión, Brady se refirió a su “solidaria familia”, de quien dijo que “hace que todo sea posible”.

En ese momento, Bündchen expresó públicamente su apoyo a la decisión de su esposo, y la supermodelo comentó en su publicación y escribió: “¡Aquí vamos de nuevo! ¡Vamos amor! ¡Vamos Bucs!”.

Sin embargo, en una entrevista con British Vogue en mayo de 2022, Bündchen habló con franqueza sobre el trabajo que conlleva una relación exitosa. La modelo afirmó que “nunca es el cuento de hadas que la gente quiere creer que es”.

“No creo que las relaciones simplemente sucedan; nunca es el cuento de hadas que la gente quiere creer que es. Se necesita trabajo para estar realmente sincronizado con alguien, especialmente después de tener hijos”, dijo.

En la misma entrevista, Bündchen comentó que estaba “agradecida” de que su esposo “le permitiera tomar las riendas cuando se trata de su familia”.

Los rumores sobre el estado de la relación de la pareja comenzaron a circular nuevamente en septiembre de 2022, cuando Brady se tomó una ausencia de 11 días de los Buccaneers. Cuando se le preguntó sobre la ausencia, Brady se negó a dar más explicaciónes: “Tengo 45 años... están pasando muchas cosas”.

Las especulaciones de que la decisión de Brady de volver al fútbol había puesto a prueba su matrimonio aumentaron el mismo mes, cuando Bündchen reveló en una entrevista con Elle que siente que ha hecho su “parte” al apoyar a su esposo y su familia.

“Hice mi parte, que es estar allí para [Tom]. Me mudé a Boston y me concentré en crear un hogar y un ambiente amoroso para que mis hijos crecieran y estuvieran allí apoyándolo a él y a sus sueños. Ver a mis hijos triunfar y convertirse en los pequeños y hermosos humanos que son, verlo triunfar y sentirse realizado en su carrera, me hace feliz”, dijo. “En este momento de mi vida, siento que he hecho un buen trabajo en eso”.

“Me siento muy realizada en ese sentido, como madre y como esposa”, continuó. “Y ahora va a ser mi turno. No es como si fuera a estar en el valle para siempre”.

Durante la entrevista, la supermodelo también reveló que le preocupa el regreso de Brady al fútbol, pues dijo que es “un deporte muy violento, y tengo a mis hijos y me gustaría que él estuviera más presente”.

“Definitivamente he tenido esas conversaciones con él una y otra vez. Pero en última instancia, siento que todos tienen que tomar una decisión que funcione para [ellos]”, agregó.

Después de meses de especulaciones de que la pareja había estado experimentando problemas matrimoniales, las fuentes afirmaron el 4 de octubre que tanto Brady como Bündchen habían contratado abogados de divorcio. La pareja confirmó los rumores el pasado 28 de octubre, cuando anunciaron su divorcio tras 13 años de matrimonio.

En una declaración compartida en el Instagram de Brady, escribió: “En los últimos días, mi esposa y yo finalizamos nuestro divorcio después de 13 años de matrimonio. Llegamos a esta decisión amigablemente y con gratitud por el tiempo que pasamos juntos. Somos bendecidos con niños hermosos y maravillosos que seguirán siendo el centro de nuestro mundo todos los días.

“Seguiremos trabajando juntos como padres para garantizar que siempre reciban el amor y la atención que merecen”.

En la publicación, el mariscal de campo de fútbol dijo que él y Bündchen llegaron a la decisión de terminar su matrimonio “después de mucha consideración”.

“Hacerlo es, por supuesto, doloroso y difícil, como lo es para muchas personas que pasan por lo mismo todos los días en todo el mundo”, continuó. “Sin embargo, solo deseamos lo mejor el uno para el otro mientras buscamos los nuevos capítulos de nuestras vidas que aún no se han escrito”.

Bündchen también compartió la noticia con una declaración propia en Instagram, en la que dijo: “Con mucha gratitud por nuestro tiempo juntos, Tom y yo finalizamos amigablemente nuestro divorcio. Mi prioridad siempre ha sido y seguirá siendo nuestros hijos a quienes amo con todo mi corazón. Continuaremos siendo padres compartidos para brindarles el amor, el cuidado y la atención que tanto merecen”.

La supermodelo luego reconoció que la decisión de terminar un matrimonio "nunca es fácil", pero que ella y Brady se han "distanciado".

“Y aunque, por supuesto, es difícil pasar por algo como esto, me siento bendecida por el tiempo que pasamos juntos y solo deseo lo mejor para Tom siempre”, continuó. “Pido amablemente que se respete nuestra privacidad durante este momento delicado”.

Gisele Bündchen reacciona a la noticia del retiro de Tom Brady (Instagram / Gisele Bündchen)

En febrero de 2023, después de que Brady anunciara que se retiraría de la NFL “para siempre” después de que su última temporada con los Tampa Bay Buccaneers llegara a su fin, Bündchen la supermodelo expresó su apoyo a su exmarido y al “nuevo capítulo” de su vida.

“Te deseo puras cosas maravillosas en este nuevo capítulo de tu vida”, Bündchen escribió en los comentarios de la publicación de Instagram de Brady.