Una tatuadora canadiense se convirtió en el tema del nuevo drama de TikTok conocido como #tattoogate después de que los clientes compartieran sus experiencias negativas con la artista, desde precios altos y tarifas de diseño hasta un mediocre boceto de tatuaje de zorro.

El drama #tattoogate comenzó el 10 de mayo, cuando una usuaria de TikTok llamada Courtney Monteith publicó varios vídeos sobre su experiencia con una artista de tatuajes no identificada, que más tarde se reveló que era Lindsay Joseph de Lucid Tattoos. En un vídeo, la madre de tres hijos detalló sus citas con Joseph, antes de revelar el boceto de un tatuaje que no se parece a lo que ella había pedido.

“Quería un tatuaje de esta artista que me encanta”, Monteith comenzó el primer vídeo de TikTok. Reservó una consulta con Joseph, por la cual tuvo que pagar una tarifa no reembolsable de US$180. Durante su consulta, la artista informó a Monteith sobre sus opciones de precio de tatuajes.

La primera opción, que costaba $1.500 más impuestos, consistía en un boceto conceptual del tatuaje con un cambio menor y una revisión final del diseño. Su segunda opción de tatuaje incluía dos bocetos conceptuales, algunos cambios y una revisión del diseño final por US$3.500 más impuestos. La opción final era de más de $6.000 por varios bocetos, revisiones y un lienzo del boceto conceptual.

“Al principio pensé que el precio se descontaría del costo final de mi tatuaje, pero luego descubrí que no era así”, dijo Monteith. Todavía estaba un poco sorprendida. No supe qué decir. Me preguntó qué opción me salía mejor; obviamente, elegí la primera porque estaba muy caro”.

En el vídeo, Monteith muestra el boceto del concepto final que le envió la tatuadora. Durante su consulta, pidió media manga de un zorro de tamaño completo corriendo entre flores y envió dos imágenes de referencia de diseños similares. Pero cuando recibió el boceto del zorro de Joseph, Monteith dijo que “no se parecía en nada a lo que yo quería”.

Aunque Monteith optó por la primera opción, que solo permitía un cambio de diseño menor, inmediatamente le envió un correo electrónico a Joseph y le dijo que el boceto no era lo que había pedido.

“Dijo que si quería otro boceto me iba a cobrar la diferencia entre la opción uno y la opción dos, que son US$2.260”, Monteith explicó.

“Alegó que era mi culpa que yo no tuviera claro que quería un zorro completo”, agregó, a pesar de enviarle a Joseph dos fotos de referencia.

Monteith luego reveló que le había pagado a la tatuadora un total de US$2.695: US$180 por la consulta no reembolsable, la tarifa de diseño y el depósito de US$1.000 por el tatuaje real. Las dos mujeres intercambiaron “como 20 correos electrónicos” dijo en otro vídeo.

“Estoy tratando de hacerle entender que no sabía cuando reservé la consulta que iba a tener que pagar esta tarifa de diseño”, dijo Monteith. “La insté a que pusiera en su sitio web que le cobraría esto a la gente antes de que reservaran con ella”.

La tatuadora respondió que la tarifa del diseño era opcional, pero Monteith sostuvo que nunca le aclaró que la tarifa era opcional. Cuando Monteith le pidió a Joseph que le reembolsara su depósito de US$1.000 por la sesión de tatuaje que ya no se haría, la tatuadora respondió por correo electrónico: “No. No te voy a reembolsar nada, te di opciones para proseguir. He sido amable, paciente y he cumplido con mis deberes hasta ahora. Si no quieres hacerlo, esa es tu elección, pero no te voy a dar mi tiempo, experiencia y creatividad a cambio de nada”.

“Les garantizo que si me hubiera enviado un hermoso boceto de un zorro completo, probablemente hubiéramos continuado con el proceso y a lo mejor me haría el tatuaje, pero por desgracia, estoy en esta situación y ya me gasté US$2.600”, dijo en su último vídeo, que publicó con el texto: “Sinceramente, me gusta su trabajo, pero no ser transparente con respecto a las tarifas desde el principio es simplemente mal negocio”.

La experiencia de pesadilla de Courtney Monteith se volvió viral al instante en TikTok, y su primer vídeo recibió más de cinco millones de visitas. Su historia rápido circuló en las redes sociales; muchos espectadores etiquetaron la desagradable experiencia del tatuaje de Monteith como #tattoogate.

La gente no tardó mucho en republicar sus vídeos en Twitter, donde un usuario incluso se volvió viral por su hilo de Twitter que explica el drama del tatuaje. “¿Alguien más está al pendiente de este ABSURDO drama de precios de tatuajes en TikTok? Necesito hablar con alguien al respecto”, tuiteó @diannaeanderson el jueves.

Poco después, una tiktoker intervino sobre su propia “historia de terror” con la misma tatuadora de Ontario. Una mujer que se llama Ri McCue en TikTok afirmó que básicamente la había “estafado” por US$4.000 cuando reservó una consulta de tatuajes con Joseph en 2021.

A McCue le dijeron que su tatuaje, que cubriría el tatuaje anterior de un pájaro desde el hombro hasta la clavícula, costaría US$1.700, junto con un depósito del 50% de US$850. Pero unos días antes de su cita, Joseph llamó a McCue y le dijo que no podría cubrir el tatuaje del pájaro con el diseño que habían discutido y que, en cambio, le tatuaría el hombro.

Como McCue no estaba contenta con el nuevo plan, sugirió tatuarse hasta el cuello. Recordó que Joseph dijo: “Si quieres cambiar el diseño, entonces tienes que pagar otra consulta”.

McCue no quería perder su depósito de US$850, así que decidió continuar con la cita. Pero después de hacerle la mitad de su tatuaje, afirmó que Joseph le cobró una “tarifa diaria” de US$1.900.

“A estas alturas, le había pagado US$180, US$850 y ahora US$1.900 por un contorno”, ella explicó. McCue decidió continuar con su segunda sesión de tatuajes, pero le dijo a Joseph que no pagaría más de los US$3.000 que ya había pagado. Pero afirmó que Joseph le llamó a la policía e intentó incluirla en la lista negra de varios estudios de tatuajes en el área.

Courtney Monteith incluso le dio al vídeo de Ri McCue su sello de aprobación cuando respondió en uno de los vídeos: “Por lo visto, hace la misma cosa con todos, chicos”.

Mientras tanto, otros usuarios comentaron: “Estoy aquí por la polémica del tatuaje” y “Prepararé mis palomitas de maíz para #tattoogate2023”.

Desde que #tattoogate se volvió viral, la tatuadora Lindsay Joseph hizo privada su cuenta de Instagram. Si bien Joseph aún no ha respondido a las críticas, otros artistas de tatuaje han opinado sobre el drama viral. El artista galardonado Matt Vaught, que reside en Newport Beach, California, se ofreció a “hacer las cosas bien” diseñando un nuevo tatuaje para hacérselo a Monteith.

En un vídeo de TikTok, no nombró a Joseph, pero describió la situación como “la historia de una tatuadora que no deja de estafar a la gente”, y agrega: “Ejecuta una estafa vendiendo a las personas sus bocetos trazados más caros”.

“Quiero arreglar esto”, Vaught continuó. “He estado trabajando junto con mis patrocinadores H2Ocean y mi gerente Jenn Lee y vamos a llevar a esta joven a Los Ángeles, California, y voy a hacer el tatuaje de este zorro”.

“Como ella ya gastó varios miles de dólares, voy a hacer esto gratis. Así es, completamente gratis. Solo quiero enmendar el mal que se hizo, y también me encanta hacer tatuajes de zorros. También se mostró muy honesta y genuina y es madre, es el Día de las Madres”, dijo en el vídeo publicado el domingo (14 de mayo).

Monteith publicó una respuesta a la oferta de Vaught y describió los últimos cinco días como un “viaje loco y lleno de emociones”. Agregó que la idea de hacerse un tatuaje gratis todavía la hacía sentir “incómoda”, por lo que hará una donación a una organización de rescate de zorros.

“¡Estoy tan feliz de que el universo se haya alineado y te esté regalando el tatuaje que te mereces!”, escribió un usuario de TikTok en los comentarios.

The Independent se puso en contacto con Lindsay Joseph en busca de comentarios.