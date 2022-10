Los fans de Taylor Swift agradecen a la cantante por aparentemente escribir sobre el aborto espontáneo en sus dos nuevos discos, Midnights yMidnights (3am Edition).

Midnights se lanzó el viernes 21 de octubre, y la versión más larga de 20 canciones se lanzó solo unas horas después.

Swift anunció la versión más larga del álbum en Instagram, escribiendo: “Pienso en Midnights como un álbum conceptual completo, con esas 13 canciones formando una imagen completa de las intensidades de esa hora desconcertante y loca.

“¡Sin embargo! Hubo otras canciones que escribimos en nuestro viaje para encontrar ese 13 mágico. Las llamo pistas de las 3 am”.

Es una de las canciones de la versión larga, ‘Bigger Than The Whole Sky’, que los fanáticos han especulado que podría hacer referencia a un aborto espontáneo.

La letra de la canción dice: “Goodbye, goodbye, goodbye/You were bigger than the whole sky/You were more than just a short time. (”Adiós, adiós, adiós/Eras más grande que el cielo/Eras más que un corto tiempo).

“And I’ve got a lot to pine about/I’ve got a lot to live without/I’m never gonna meet/What could’ve been, would’ve been/What should’ve been you.” (“Y tengo mucho que lamentar/Hay muchas cosas que me faltan por las que vivir/Nunca voy a conocer/Lo que podría haber sido, habría sido/Lo que deberías haber sido tú”).

“¿Por qué ‘Bigger Than the Whole Sky’ suena como que es sobre un aborto espontáneo? Mi corazón está deshecho en el suelo”, escribió una persona en Twitter.

Otro agregó: “Taylor Swift dijo una vez que quería que la gente tuviera una canción para cada momento de su vida. Si las personas que han tenido un aborto espontáneo pueden relacionarse y encontrar consuelo en ‘Bigger Than The Whole Sky’, creo que es realmente hermoso y poderoso”.

Una tercera persona, que recientemente había sufrido un aborto espontáneo, escribió: “Tuve un aborto espontáneo en junio. No lo he superado. No estoy bien. No he sido capaz de expresarlo, pero esta canción lo ha hecho por mí. Por supuesto que es subjetivo, pero eso es lo que significa para mí”.

Otra persona dijo: “Si alguna vez tienes un ser querido que sufre un aborto espontáneo y quieres entender cómo se siente, escucha ‘Bigger Than the Whole Sky’ de Taylor Swift. No puedo decir si esta era su intención, pero sus letras cristalizan lo que yo y muchas otras hemos experimentado de manera tan elocuente”.

La canción ya está siendo usada en TikTok, donde las personas están compartiendo sus historias de abortos espontáneos.

Una usuaria llamada Brittany Dawn publicó una serie de vídeos con la canción de fondo que la mostraban descubriendo que estaba embarazada, diciéndoles a sus amigos y familiares y finalmente enterándose de su aborto espontáneo.

Al pie del vídeo, escribió: “Mi corazón no estaba listo para la nueva canción de Taylor Swift... y, sin embargo, lo puso en palabras a la perfección”.

Swift no ha comentado sobre el significado de la canción.

Si te has visto afectada por algo en este artículo, llama a la línea de ayuda de la Asociación de Aborto Espontáneo al 01924 200 799.