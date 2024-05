Una madre admitió sentirse arrepentida de haberle dado a su hijo recién nacido un “nombre de adulto”.

En un video compartido en TikTok en marzo, la madre, Heather, comentó que había dado a luz a su hijo hacía pocos meses y e inició una conversación sobre el fenómeno de arrepentirse del nombre dado a un bebé. Explicó que después de tener al niño ha experimentado sentimientos encontrados sobre el nombre que escogió para él.

“No sé si me gusta que se llame así, aunque sí me gusta ese nombre”, dijo. “Le puse lo que yo llamo un nombre adulto, Reed. Pero por alguna razón no logro decidir si me gusta o no, o si me está costando conectarme con él porque aún es solo un bebé”.

Luego preguntó a otros padres si habían pasado por lo mismo, especialmente quienes dieron a sus hijos nombres que para ella suenan “adultos” como George, Harrison, Theodore, o Thomas. También dijo que no suele llamar a su bebé por su nombre.

“¿Alguien ha tenido este mismo problema, o simplemente no me gusta el nombre que le puse a mi hijo? ¿Les tomó un tiempo adaptarse? Ahora mismo como es natural lo llamamos el bebé, pequeño, o cualquier otro apodo cariñoso. No logro llamarlo Reed”.

Acotó que aunque le dijo a su esposo, Scott, que no se sentía cómoda con el nombre del bebé, “en el fondo sí le gusta el nombre Reed”.

En los comentarios del video, que tiene más de 20.000 vistas, muchos usuarios expresaron su aprobación por el nombre que Heather escogió para el niño. También relataron sus propias experiencias relacionadas con el nombre de sus hijos.

“Creo que [te ocurre eso] porque el nombre Reed no facilita crear apodos apropiados para su edad. Pero es un gran nombre”, escribió una persona.

“Yo nombré a mi hijo Reid, ¡y me encanta su nombre! Ya es un adulto joven, pero cuando era un pequeño bebé le dábamos sobrenombres... a veces lo llamábamos Reido, a veces Reidie”, explicó otro usuario.

“No es un niño, pero mi hija de un año y tres meses se llama Jane. Es un nombre muy especial para mí, pero fue extraño cuando era más pequeña. Solíamos llamarla bebé Jane, y cuando cumplió un año ya nos habíamos acostumbrado al nombre”, añadió un tercero.

En una entrevista con People, Heather relató que “comenzó a dudar” del nombre Reed cuando trajo a su bebé a casa por primera vez. “Sabía que me encantaba el nombre, pero se me estaba dificultando conectarme con un ser humano tan pequeñito”, confesó.

También comentó que su esposo ha logrado tranquilizarla afirmando que para él Reed también es un buen nombre para el niño.

“¡Él se ha sentido 100 % seguro del nombre desde que lo escogimos! De hecho, él fue quien lo sugirió, y lo comparó con todas las otras opciones”, manifestó.

Heather aclaró que no tenía la intención de cambiar el nombre del bebé, y mencionó otra razón por la que se siente conectada con el nombre: “Tiene un valor sentimental para mí, así que no lo cambiaría legalmente. Es mi primer varón después de tres niñas, así que también podría ser solo la sorpresa de haber tenido un niño”, añadió.

The Independent se ha puesto en contacto con Heather para obtener comentarios.

A lo largo de los años, muchos famosos también han confesado estar arrepentidos del nombre que eligieron para sus hijos. En 2022, la estrella de telerrealidad Kylie Jenner reveló que cuando nació su hijo con su ahora expareja Travis Scott, habían decidido llamarlo Wolf. Sin embargo, Jenner luego reveló su intención de cambiar el nombre porque Wolf “no encajaba bien con él”, y en enero de 2023 oficialmente lo cambió a Aire Wolf Webster.

En una entrevista con WSJ Magazine ese mismo año, Jenner reflexionó sobre esta decisión y afirmó que fue “lo más difícil que he hecho en mi vida”.

“Todavía me pregunto si tomé la decisión correcta. El posparto fue muy duro, mis hormonas estaban fuera de control, y no lograba tomar decisiones ni pensar con claridad. Estaba destruida, y no lograba darle un nombre al bebé. Me tomó bastante tiempo. Y mientras más esperaba, más difícil se hacía”, relató.

Traducción de Sara Pignatiello