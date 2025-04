El Festival de Tribeca anuncia cartel con Miley Cyrus, Billy Joel y Eddie Vedder

El Festival de Tribeca 2025 contará con una mezcla de estrellas de la música, incluyendo a Billy Joel, Miley Cyrus y Eddie Vedder, en su 24ª edición.

El festival anual de Nueva York, que en 2022 eliminó "de Cine" de su nombre, reveló su programa el miércoles. El festival, que se llevará a cabo del cuatro al 15 de junio, comenzará con el estreno de "Billy Joel: And So It Goes", un documental de dos partes de HBO dirigido por Susan Lacy y Jessica Levin sobre el cantante de 75 años.

También se estrenará en Tribeca el álbum visual de Cyrus "Something Beautiful", que codirigió la cantante; "Matter of Time", un documental sobre una actuación benéfica de Vedder; "Billy Idol Should Be Dead", con una actuación de Idol después de la proyección; "Depeche Mode: M", una película de concierto de la actuación de la banda en 2023 en Ciudad de México; y "Move Ya Body: The Birth of House", del cineasta de "The Inspection", Elegance Bratton.

Entre los destacados de las películas de ficción se encuentran "Tow", protagonizada por Rose Byrne como una mujer sin hogar cuyo coche es remolcado; "The Best You Can", protagonizada por Kevin Bacon y Kyra Sedgwick, sobre un neoyorquino casado con una profesora mucho mayor; y "One Spoon of Chocolate", un thriller escrito y dirigido por RZA sobre un veterano militar anteriormente encarcelado que debe tomar la justicia en sus propias manos en un pequeño pueblo.

La gala de clausura del festival será el estreno de "Yanuni", una película producida por Leonardo DiCaprio sobre la activista indígena del Amazonas brasileño y jefa Juma Xipaia, quien enfrentó múltiples intentos de asesinato al tratar de defender la tierra de su pueblo.

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.