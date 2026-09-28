El brote de ébola en Congo supera los 8.000 casos confirmados y sigue fuera de control

El número de casos confirmados del virus del ébola en República Democrática del Congo se ha disparado por encima de los 8.000, mientras el país queda sin personal sanitario para contener la enfermedad mortal.

Congo anunció un brote el 15 de mayo, causado por el raro virus de Bundibugyo, que no tiene tratamiento ni vacuna conocidos, y ha tenido dificultades para contenerlo.

Los datos más recientes del Ministerio congoleño de Salud mostraron que se han confirmado 8.067 casos, con 3.901 muertes hasta el 26 de septiembre en 63 zonas de salud de siete de las 26 provincias del país, con una tasa de letalidad superior al 48%.

“La tasa bruta de letalidad de casos, continuamente alta, y especialmente la tasa continuamente alta de muertes que ocurren en las comunidades, ponen de relieve la gravedad de la enfermedad y los desafíos persistentes para la detección oportuna de casos y el acceso temprano y adecuado a la atención de los pacientes”, indicó la Organización Mundial de la Salud en su informe más reciente. Esto significa que un gran porcentaje de los infectados estaba muriendo, sin tener en cuenta factores como la demora en buscar ayuda y en la respuesta, o los casos ocultos.

La OMS indicó la semana pasada que Congo se está quedando sin trabajadores de la salud para contener la enfermedad. Los trabajadores sanitarios se han quejado de pagos retrasados o inexistentes, lo que ha provocado varias huelgas pese a la naturaleza delicada del brote. Según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de África, 50 trabajadores de la salud han muerto desde que se anunció el brote.

Algunas zonas han mostrado señales de mejora con una caída de los casos confirmados, entre ellas la provincia de Ituri y Haut-Uele, pero las autoridades afirman que la enfermedad se está propagando más en otras áreas, ampliando su alcance geográfico.

Según datos de los CDC de África, el brote actual ha superado, en términos de propagación en el mismo periodo, a un brote regional de África Occidental que duró dos años. Para la semana 19, el brote regional entre 2014 y 2016 registró 3.781 casos, mientras que el brote actual registró 7.840. La OMS afirmó que va camino de superar el brote regional, que mató a 11.000 personas.

Los esfuerzos de contención se han visto obstaculizados por la inseguridad, el desplazamiento, huelgas de trabajadores sanitarios y los intensos movimientos de población.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.