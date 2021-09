Uno de los principales expertos mundiales en diabetes ha provocado ira e incredulidad, después de afirmar que las personas que ya no pueden ponerse los jeans que usaban cuando tenían 21 años corren el riesgo de desarrollar diabetes tipo 2.

El profesor Roy Taylor de la Universidad de Newcastle estaba presentando datos en la conferencia anual de la Asociación Europea para el Estudio de la Diabetes cuando hizo los controvertidos comentarios. Agregó que las personas que ya no cabían en los pantalones de la misma talla que usaban a los 21 años estaban “cargando demasiado grasa".

Su estudio se centró en una muestra de solo 12 personas con diabetes tipo 2 que tenían un índice de masa corporal (IMC) que se encontraba en el rango de peso "normal" (24.5). El grupo siguió un programa de pérdida de peso que implicaba consumir solo 800 calorías por día a través de una dieta exclusivamente líquida durante dos semanas.

A esto le siguieron cuatro a seis semanas en las que recibieron apoyo para mantener su nuevo peso. Los participantes completaron tres rondas de este programa, y dos tercios vieron que su diabetes entraba en remisión y perdieron del 10 al 15% de su peso corporal.

“Como regla general, el tamaño de su cintura debería ser el mismo ahora que cuando tenía 21 años”, aseguró el profesor Taylor.

"Si no puedes ponerte pantalones del mismo tamaño ahora, tiene demasiada grasa y, por lo tanto, corre el riesgo de desarrollar diabetes tipo 2, incluso si no tiene sobrepeso".

Si bien internet ha respondido de manera predecible y deliciosa, con comentarios que van desde: “si intentara ponerme los pantalones acampanados naranja que usaba cuando tenía 21 años, entonces el 'mayor riesgo de diabetes' no sería el mayor riesgo para mi estilo de vida", hasta "me enorgullece decir que los aretes que usaba a los 21 [años] todavía me quedan muy bien”. Otros usuarios han expresado su desconcierto por los comentarios incendiarios del profesor Taylor.

"¿Tu qué? Mi esposa ha dado a luz a tres hijos y yo me dirijo bien hacia mediados de los 40 [años], no hay forma de que ninguno de nosotros quepa en los jeans que usamos a los 21 y para ser honestos no querríamos! Los cuerpos cambian a lo largo de la vida: adáptate, esto es vergüenza corporal en la peor manera”, escribió un usuario de las redes sociales.

Otro comentó: "Siri, ¿qué titular puede provocar un trastorno dismórfico corporal?"

Durante la mayor parte de mi adolescencia y mis veinte, mi dieta se componía principalmente de golosinas azucaradas, bebidas gaseosas y suficiente comida para llevar para alimentar a un ejército; sin embargo, permanecí delgada como un lápiz. Las noches embriagantes y el hábito crónico del cannabis eran factores que contribuían a un cuerpo decididamente insalubre, pero, solo por las apariencias, me habrían considerado "saludable".

Hoy, a la edad de 41 años, estoy más saludable que nunca en mi vida. Hago ejercicio con regularidad, como más de mis cinco porciones al día, bebo menos alcohol que nunca y ya no empiezo el día con una barra Galaxy de tamaño familiar (aunque no te culpo si lo haces, ese producto sabe excelente). También soy más pesada. Pero las posibilidades de apretar mi cuerpo en los llamativos pantalones de pana que lucí a la tierna edad de 21 son escasas.

Los cuerpos humanos son únicos en su diversidad y complejidad. Durante demasiado tiempo, los cuerpos delgados se han asociado habitualmente con la salud y el bienestar, y las personas de menor tamaño se benefician de un salario y un estatus social más altos. Según el NHS, los cuerpos tienden a ganar grasa y perder músculo a medida que envejecen.

En varios estudios, incluido un informe de 2018 publicado en la revista BMC, los hombres tienen más masa muscular, huesos más pesados y menos grasa corporal que las mujeres, lo que significa que el tamaño corporal y la discriminación de la grasa se han asociado durante mucho tiempo con una lucha contra el sexismo, no fue en vano que Susie Orbach tituló su histórico libro Fat is a Feminist Issue. Desde ocupar un espacio físico en un mundo que continúa recompensando a las mujeres por ser pequeñas y silenciosas, hasta no conformarse a los estrechos ideales patriarcales de lo que constituye la deseabilidad, el mismo acto de estar gorda es innegablemente político.

El embarazo y la menopausia son dos eventos importantes de la vida que muchas mujeres experimentan y que a menudo van acompañados de un aumento de peso, mientras que tanto el síndrome de ovario poliquístico como una tiroides poco activa (hipotiroidismo), que es más común en mujeres mayores, también se caracterizan por un aumento en la grasa corporal. Para muchos, llevar un peso adicional es inevitable.

Por otra parte, la sugerencia de que los adultos de treinta, cuarenta y más años deberían aspirar a ponerse ropa que les quedaba cuando apenas eran adolescentes parece poco realista en el mejor de los casos y dañina en el peor de ellos. Beat, la principal organización benéfica del Reino Unido que apoya a los afectados por trastornos alimenticios, está de acuerdo y describe los comentarios del doctor Taylor como “irresponsables”. Tom Quinn, director de asuntos externos de Beat, dice a The Independent: “el peso es solo un factor que forma una imagen general de la salud de alguien y no puede, de forma aislada, determinar si alguien está sano o no. Sabemos que las personas afectadas por trastornos alimenticios que tienen un peso ‘normal’ o más alto a menudo son diagnosticadas más tarde o mal diagnosticadas, ya que se asume incorrectamente que alguien tiene que tener un muy bajo peso para tener un trastorno alimenticio.

“Si bien los trastornos alimenticios pueden afectar a cualquier persona de cualquier edad, sexo, raza u origen, sabemos que es más probable que se desarrollen al final de la adolescencia y principios de los veinte [años]. Resaltar la edad de 21 años como la edad general para tener un peso ideal es irresponsable, especialmente si alguien no se encontraba bien con un trastorno alimenticio en ese momento. También sabemos que los cambios de forma y tamaño son naturales a lo largo de la vida de una persona".

"Hacer dieta o intentar perder peso puede ser muy peligroso para las personas afectadas por trastornos alimenticios o vulnerables a uno, y no recomendamos que nadie intente hacerlo sin antes consultar con su equipo de atención o con un profesional de la salud", agregó.

En otra parte, la influencer de la positividad corporal Alex Light, dice: "el viaje de todos con su cuerpo es tan individual; hay tantas, tantas razones por las que nuestro peso cambia a medida que envejecemos y, a menudo, aumenta... la GRAN mayoría de nosotros tenemos un tamaño diferente a lo que éramos cuando teníamos 21… ¡Yo también tengo una forma diferente! Llevo peso de manera diferente. Y eso está bien, porque ya no tengo 21 años".

Si bien el exceso de peso puede ser un indicador de problemas de salud que podrían beneficiarse de la atención médica, tratar de evaluar la salud de una persona solo por la forma de su cuerpo con frecuencia saca conclusiones inexactas y, la mayoría de las veces, tiende a ser francamente ofensivo. Los cuerpos no son propiedad pública; su tamaño o forma no son susceptibles de debate público, y las sugerencias de que las personas deberían ponerse ropa de posadolescente para demostrar su “salud” son a la vez ridículas y fantasiosas.