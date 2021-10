Cómo apoyar a una amiga que recibe tratamiento contra el cáncer de mama

Pasó una semana desde que la presentadora de televisión Julia Bradbury se sometiera a una cirugía de mastectomía tras su reciente diagnóstico de cáncer de mama. Su hermana, Gina Bradbury Fox, se sinceró sobre cómo ha sido "una montaña rusa por completo".

Gina ha estado al lado de Julia tanto como fue posible. “Pasamos de la histeria a un torrente de lágrimas”, declaró en una entrevista.

Julia, conocida por programas como Cornwall And Devon Walks With Julia Bradbury y The One Show, compartió actualizaciones en Instagram. La mujer de cincuenta y un años expresó su agradecimiento por su hermana: "Gina ha sido una absoluta roca, hace lo que siempre hace de manera brillante, entra en acción y es un pilar práctico y emocional".

Las hermanas Bradbury arrojan luz sobre el impacto emocional del cáncer de mama y el papel vital del apoyo. El cáncer de mama es uno de los cánceres más comunes en el Reino Unido, con alrededor de 55.000 mujeres y 370 hombres diagnosticados cada año, según Breast Cancer Now.

Entonces, ¿cómo puedes ayudar a una amiga que recibe tratamiento contra el cáncer de mama? Le pedimos a una variedad de personas con experiencias vividas que compartieran sus puntos de vista:

No intentes “arreglarlo”

“Algo de lo que hablamos a menudo es de brindar empatía, en lugar de simpatía; puede ser muy útil si te sientas con tu amiga y reconoces que pasa por un momento muy difícil, pero sin tratar de 'arreglarlo'”, comenta Ceinwen Giles, directora de asociaciones y evaluación de Shine Cancer Support (shinecancersupport.wordpress.com).

“Muy a menudo, nos rodeamos de personas que quieren levantarnos y hacer algo, que la verdad es válido, pero también es importante reconocer que su amiga estará en un lugar muy difícil y enfrentará su propia mortalidad. Es posible que solo necesite que alguien escuche sus preocupaciones sin intentar cambiar las cosas, o sentir que tiene que mejorarlas".

Permanece en contacto y sé normal

Fabian Bolin, fundador de la red social War On Cancer (waroncancer.com), comenta que las personas a veces pueden alejarse cuando a alguien se le diagnostica cáncer.

“Puedes obtener amistades increíbles durante el tratamiento, pero también, las personas no solo pueden superar el miedo a hablar contigo debido al cáncer. Solo quieres sentarte y ver una película o comer una pizza con alguien, y desaparecen porque sienten que no tienen las palabras para hablar contigo”, agrega Bolin.

“Lo único que quieres es que estén al tanto de tu cáncer, pero que no lo vean como algo que te define”, asegura Bolin. “Quieres que sean normales. Cuando te tratan [por cáncer], hay períodos prolongados en los que no estás enferma, solo cansada; yo podría salir y hacer cosas. Esos días se vuelven muy valiosos."

Ayúdalas a conectarse con otras personas que han pasado por eso

“Ayúdalas a encontrar a otras personas que ya hayan pasado por eso. Encontré la sabiduría de los demás muy útil ”, dice la entrenadora personal de rehabilitación del cáncer Carolyn Garritt, autora de Get Your Oomph Back: A Guide To Exercise After A Cancer Diagnosis (publicado por Hammersmith Press en noviembre), quien también ha pasado por el cáncer de mama.

Sé un compañero de caminata

"Salir al aire libre y hacer algo de ejercicio suave en verdad ayudará con la ansiedad y algunas de las turbulencias emocionales en los primeros días", asevera Garritt, quien también dice que ser un "compañero de caminata" es una excelente manera de mostrar apoyo.

“Salir al aire libre en la naturaleza les ayudará a generar algunas endorfinas y calmar su mente. También puede formar parte de su 'prehab' para preparar su cuerpo y mente para el tratamiento".

La coach de liderazgo Leigh Howes, cuyo nuevo libro Foundations To Lead From se publicó en noviembre (leighhowes.com), fue diagnosticada con cáncer de mama en 2017 y está de acuerdo en que pasar tiempo al aire libre puede ser de gran ayuda.

"Tienes que encontrar lo que te vuelva a llenar tu vaso, así que para mí, el solo estar afuera lo era todo", declara Howes. “Tenía este lugar favorito que me gustaba visitar y me sentaba bajo este gran roble que daba a una hermosa vista, y me sentaba allí sola o con amigos, y eso me ayudaba a reequilibrar todo”.

Regálales un diario

Si deseas hacer un regalo bien pensado, considera un diario, sugiere Howes. “Llevar un diario es una excelente manera de registrar cómo te sientes y llevar un registro a lo largo de su viaje”, dice ella. "Practiqué mucho con el diario de gratitud, pero no forzado, solo sobre dónde estaba mi mente".

Configurar un grupo de WhatsApp de amigos

Verifica que estén contentos con esta idea primero, por supuesto. Pero a pesar de lo hermoso que es tener a muchas personas que envían mensajes, el tratamiento puede ser muy agotador, por lo que cualquier cosa que alivie la presión podría ser muy útil.

“Al crear un grupo de WhatsApp, pude pedir apoyo práctico y fue una total una bendición para mí”, dice Howes. "Fue bastante catártico compartir dónde me encontraba en mi viaje y me permitió comunicarme con muchas personas al mismo tiempo, en lugar de decirle a la gente lo mismo una y otra vez".

El apoyo desde lejos también ayuda

Si no puedes ver a tu amiga en persona, la coach de vida Laura Bentley (thatbalancedlifecoaching.com) sugiere encontrar formas de apoyo desde lejos. La hermana de Bentley vivía en un país diferente cuando le diagnosticaron.

“Durante el transcurso de su tratamiento, fue muy difícil no verla en persona y darle grandes abrazos o ayudarla de manera práctica, pero nos mantuvimos en contacto a través de videollamadas y enviamos paquetes de cuidado para ayudar a hacer la vida un poco más fácil”.

Crea una lista de reproducción

“Una excelente manera de apoyar a una amiga con cáncer de mama sería crear una lista de reproducción en Spotify que pudieran usar para relajarse o dormir, o algunas melodías para cuando comiencen la quimioterapia”, considera Clare Filler, quien después de dos décadas como maestra ahora está iniciando una carrera como escritora y blogueó sobre su propia experiencia con el cáncer de mama (anonappreciationofbreastcancer.wordpress.com).

"Las canciones que los conectan a los dos serán reconfortantes, les recordarán que no están solos y que se avecinan tiempos mejores".

Haz un “kit de quimioterapia”

Si tu amiga se enfrenta a la quimioterapia, Filler también sugiere un "kit de quimioterapia" como un gran regalo. “La quimioterapia da miedo pero también es aburrida, algunos pacientes tienen ciclos que duran varias horas. Es muy común tener frío, sobre todo en las extremidades, por lo que los calcetines cómodos, los calentadores de manos o una manta serán muy útiles y reconfortantes”, asegura.

"Otras cosas que una paciente de quimioterapia apreciará son el bálsamo labial, la crema de manos y un buen libro para leer".