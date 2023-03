En su cita prenatal la semana pasada, el obstetra le dijo a Allie Phillips que tendría que viajar fuera del estado si desea interrumpir un embarazo no viable.

El embarazo no la tomó por sorpresa. Phillips, de 28 años, y su esposo, habían estado tratando de tener un bebé y estaban encantados cuando descubrieron que su hija se convertiría en hermana mayor.

Durante una ecografía el lunes pasado, su médico inicialmente le dijo que el bebé que estaba en camino tenía problemas con los riñones, la vejiga y el líquido amniótico y remitió a Phillips con un especialista en embarazos de alto riesgo. El diagnóstico que siguió fue aún más devastador: la bebé Miley tenía solo dos cavidades cardíacas y padecía un defecto cerebral raro conocido como holoprosencefalia.

“Me acosté allí y miré la pantalla porque tenían la imagen detenida donde estaba su cerebro,” narra Phillips a The Independent. “Estaba mirándolo fijamente, tratando de entender, ‘¿Qué hago ahora? ¿Va a vivir?’”

Miley no es compatible con la vida, le dijeron los médicos a Phillips. Debido a que Tennessee se encuentra entre los 13 estados de la Estados Unidos con una prohibición total del aborto, los médicos no podían ofrecer recursos para que Phillips interrumpiera su embarazo, incluso mientras esperaba un aborto espontáneo inevitable que solo le causaría más angustia psicológica y la pondría en riesgo, además de prolongar el sufrimiento del feto.

Los proveedores de atención médica les dijeron a Phillips y a su esposo que Miley solo se deterioraría más cuanto más tiempo estuviera en el útero. Incluso si desafiara las probabilidades del 3 por ciento de supervivencia al nacer, iría directamente a un hospicio.

“No pensaron que esperar a tener un mortinato fuera saludable para mí. Físicamente, mentalmente”, dijo Phillips con los ojos llenos de lágrimas. “Continuar con mi embarazo y esperar a que ella muera, esa es una forma horrible de despertarse todos los días. Pensando: ‘¿Mi bebé va a morir hoy?’”

La historia de Phillips, que compartió por primera vez con sus seguidores en TikTok, ha reavivado un debate sobre el terrible estado de la salud reproductiva en Estados Unidos tras la decisión de la Corte Suprema el verano pasado de anular Roe vs Wade.

Sin otra opción que dejar a su hija en Tennessee para acceder a servicios de aborto fuera del estado, Phillips tuvo que pasar por el abrumador proceso de obtener presupuestos de clínicas de todo el país para encontrar una opción asequible. Gracias a las donaciones que recibió a través de GoFundMe para cubrir los gastos, viajará a Nueva York para despedirse de Miley.

En medio de los desafíos, Phillips también encontró el apoyo de extraños que siguen su historia. Su TikTok sobre el diagnóstico de Miley ha alcanzado más de 200.000 visitas y 23.000 comentarios.

(Allie Phillips )

“No daré a luz a Miley para que se quede sin aire durante 20 minutos”

Después de compartir su historia en línea, Phillips fue bombardeada con mensajes que la acusaban de “asesinar” su bebé. Otros usuarios la condenaron por “rendirse” en cuanto a Miley. Nada podría estar más lejos de la verdad, dice Phillips.

Después de su ultrasonido el 20 de febrero, se le advirtió a Phillips que su hija tenía algunas complicaciones, pero mantuvo la esperanza de que los médicos pudieran encontrar un tratamiento.

Cuando su obstetra le dijo que no había líquido amniótico en el útero, triplicó su ingesta de agua para asegurarse de que Miley estaría bien. Phillips buscó una amplia gama de condiciones en línea que podrían haber explicado los problemas renales de su bebé y estaba lista para someterse a cualquier tratamiento que fuera necesario.

Entonces, cuando llegó a la cita con un obstetra de embarazos de alto riesgo el 24 de febrero, Phillips tenía la esperanza de que todo pudiera arreglarse.

“[El técnico] tomó fotografías y miró todo a su alrededor,” cuenta Phillips. “Le pregunté sobre el líquido amniótico y me dijo: ‘Hay algo, aunque no es mucho.’”

“Y dije: ‘Bueno, al menos hay algo ahora, hace cuantro días no había nada.’ Miré a mi esposo y dije: ‘Bueno, verás, es bueno que tenga líquido.’ Ni por un momento en toda la semana pensé que algo iba a estar mal con su corazón y su cerebro. Pensé, 'OK, riñones. Riñones y líquido. Eso es todo.’”

El técnico salió brevemente de la habitación para traer al médico, quien luego señaló una línea en el medio del cráneo del bebé que mostraba que el cerebro de Miley no se había dividido correctamente, comentó Phillips.

(Allie Phillips )

“Me mostraron que solo se habían formado dos cámaras cuando debería haber cuatro,” le dijo a The Independent.

El bebé tenía el tamaño de un feto de 15 semanas a las 19 semanas y no se espera que crezca más. Sus problemas de salud, le dijeron los médicos a su madre, no dejaban lugar para el tratamiento.

“Ella [me dijo]: ‘Desafortunadamente, no puedo brindarte ningún recurso sobre nada aquí... Tendrías que buscar fuera del estado para eso”, relata Phillips, sobrecogida por la emoción. “Ella dijo: ‘Estos defectos de nacimiento... no hay tratamientos para ellos en este momento, no hay nada que yo pueda hacer. No hay nada que un médico pueda hacer para ayudar’”.

Cuando Phillips salía de la clínica, le dieron imágenes de ultrasonido de Miley.

A principios de este mes, ella y su esposo tomaron una instantánea de su sonriente hija de cinco años con su ‘Big Sis’ camiseta y sosteniendo un cartel que anuncia el nacimiento esperado de Miley.

“Tan pequeña, tan dulce. Una niña que conoceremos en julio de 2023”, se lee.

Solo unos días antes de la trágica noticia, Phillips dice que soñó con traer a casa una niña perfectamente sana.

(Allie Phillips )

“Entré en mi habitación, me acosté en mi cama y me fui a dormir. Traté de convencerme de que tal vez cuando me despierte, habrá sido solo mal sueño”, le dijo a The Independent.

Después de una conversación con su esposo y sus padres, la Sra. Phillips decidió interrumpir su embarazo. Tanto por ella como por el bien de Miley.

“Si hubiera una pequeña, una pequeña, pequeña posibilidad pequeña, si ese médico dijera que existe una posibilidad, la habríamos tomado en un segundo,” dijo Phillips.

Phillips dice que también le han dado consejos no solicitados sobre continuar con su embarazo para luchar por la posibilidad casi imposible de que Miley esté viva, aunque solo sea por unas pocas horas, después del nacimiento. Tennessee no tiene exenciones explícitas en la prohibición, pero incluye una “defensa afirmativa” — lo que significa que el médico debe probar que un aborto era médicamente necesario para salvar la vida de la madre o para evitarle un deterioro grave e irreversible, en lugar de exigirle al estado que demuestre lo contrario.

“No voy a dar a luz para que se quede sin aire durante, ¿cuánto, 20 minutos?” dijo.

“No haremos excepciones, es aborto para todos”

Phillips no le desea su situación a nadie, pero está orgullosa de que su historia haya llegado a tanta gente.

“Aunque la situación es terrible, me alegro de que haya reiniciado una conversación porque yo estaba en ese grupo de personas que se indignaron cuando Roe vs Wade fue anulada”, le dice a The Independent. “Yo estaba en el grupo de personas que estaban indignadas. Cuando Bill Lee prohibió los abortos en Tennessee. He sido una defensora de los derechos de las mujeres tanto como me ha sido posible.”

En Tennessee, los legisladores aprobaron la prohibición del aborto en 2019, y la ley entró en vigencia solo 30 días después de que Roe vs Wade fuera anulada en julio de 2022. La semana pasada, el fiscal general del estado, Jonathan Skrmetti, instó a los republicanos a insertar exenciones en una de las prohibiciones más estrictas del país.

Phillips dice que, si bien algunas personas en línea se han mostrado empáticas con las circunstancias que rodearon su aborto, es fundamental garantizar el derecho al aborto para todas las mujeres, independientemente de sus razones para buscarlo.

“Me da una idea de por qué”, dijo la señora Miley. “Este era el propósito de Miley. Por eso quedé embarazada. Para que esta historia puede ser contada. Y entonces estas leyes pueden cambiar, con suerte”.

Agregó: “Muchas personas en los comentarios dicen: ‘No me gustan los abortos cuando las personas solo los usan como anticonceptivos, pero creo que se deben aceptar razones como esta’. Yo digo, ’No, no haremos excepciones, es aborto para todos.’ El aborto es atención médica y no deberían estar regulando quién puede y quién no puede recibir atención médica.

“Además... nadie ha podido darme un solo [ejemplo de alguien] que realmente use los abortos como método anticonceptivo. Los abortos son caros”.

(Allie Phillips )

Phillips dice que se dio cuenta de eso de primera mano cuando trató de encontrar una clínica de abortos que ofreciera un precio que ella pudiera pagar. Ella y su madre llamaron a clínicas en Illinois, Kentucky, Massachusetts y Nueva York para averiguar qué centro ofrecía el procedimiento a las 20 semanas o más y a un precio asequible.

El proceso fue agotador y devastador, dice Phillips.

“Había un lugar en Illinois. Dijeron que me podrían traer mañana y serían $1.500 y dije: 'Bueno, ya sabes, es muy poco tiempo. ¿Qué tal la próxima semana?’” recordó. “Y ella dijo: ‘Bueno, si vienes la próxima semana a las 21 semanas, son $2.500.’ No puedo permitirme eso, eso es lo que gano al mes”.

También tuvo conversaciones muy dolorosas, incluida una en la que preguntó si tomarían en consideración que su hija dejó de crecer a las 15 semanas y le cobraron en consecuencia, un claro recordatorio de las consecuencias de las decisiones de los políticos sobre los cuerpos de las mujeres.

Phillips finalmente encontró una clínica en Nueva York que le ofreció un aborto por $700.

“Si por algún milagro mágico, alcanza un crecimiento acelerado durante la semana y se dispara cinco semanas de desarrollo en unos pocos días, entonces será un poco más de $1000,” dice Phillips. “Pero si se queda a las 15 semanas, entonces cuesta alrededor de $700”.

Sin embargo, no sabe si podrá llevarse las cenizas de Miley a casa. La clínica le dijo que enviarían los restos de Miley a Tennessee para que la incineraran allí, pero es posible que Phillips no pueda pagarlo.

Además de presupuestar los boletos de avión, las estadías en hoteles y el transporte para ella y su esposo, dice que también está tratando de concentrarse en el papeleo necesario para incinerar a Miley.

Incluso entonces, no está segura de si Miley, que solo pesa 5 onzas, puede ser incinerada.

“Si la incineran y no hay nada que salvar, entonces ya sabes, quiero decir, ¿qué puedes hacer?” dijo Phillips entre lágrimas. 'No sé'. Ya sabes, ella no tiene el tejido ni la estructura ósea.

Las personas en el área de Nueva York y Nueva Jersey también se han acercado para ofrecer recursos para la cremación fetal y están tratando activamente de ayudar a Phillips a encontrar algo que le funcione. Aún así, Phillips dice que, en primer lugar, no debería haberla puesto en esta posición.

Mientras se está trabajando en un proyecto de ley para dar a los médicos más espacio para determinar cuándo se necesita un aborto para salvar la vida de la madre, muchas áreas grises en la ley de gatillo de Tennessee obligan a las mujeres que buscan abortos a encontrar soluciones por su cuenta.

“Realmente no le deseo esto a nadie, nunca. Esto no es algo por lo que alguien deba pasar,” ella añadió. “No solo perder un hijo que querías, sino tener que lidiar con algunas leyes estúpidas de políticos porque simplemente les importa más obligar a las mujeres [a tener hijos]”.

Traducción de Jennifer Adcock Treviño