El cofundador de Rockstar Games, Dan Houser, reveló la mayor pista hasta ahora sobre la posibilidad de un tercer juego de Red Dead Redemption.

Red Dead Redemption cuenta la historia del protagonista Jack Marston y está ambientado en 1911, mientras que Red Dead Redemption 2 es una precuela que se centra en Arthur Morgan en 1899.

Ha habido mucha especulación sobre Red Dead Redemption 3 y Dan Houser ofreció la mayor pista hasta ahora al respecto en el pódcast de Lex Fridman.

Houser, quien se separó oficialmente de Rockstar en 2020, también fue guionista principal del estudio durante más de 20 años y comentó que Red Dead Redemption 3 “probablemente se hará”, sin ser un hecho seguro.

Cuando Fridman le preguntó si era agridulce ver el lanzamiento de GTA 6, Houser respondió: “Dejarlo atrás es un gran cambio y, en cierto modo, es triste, pero como cada uno de los juegos es una historia independiente [...] En cierto modo, sería más triste que alguien continuara con Red Dead, ya que se trata de una saga conjunta de dos juegos”.

Y añadió: “Quizá sea más triste saber que alguien está trabajando en eso, pero probablemente también sucederá, yo no soy el dueño de la propiedad intelectual. Eso era parte del acuerdo, es un privilegio trabajar en algo, pero no necesariamente te pertenece”.

Para que quede claro, Rockstar Games no ha confirmado que Red Dead Redemption 3 esté en desarrollo.